Дія.City. Какими будут налогообложение айтишников и нагрузка на фонд оплаты труда

Парламентский комитет дорабатывает ко второму чтению законопроект о Дія.City, который предусматривает специальный налоговый режим для IT-отрасли.
Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Он заявил, что, хотя сейчас налоговая и не штрафует айтишников, которые работают как физлица-предприниматели, такой способ деятельности все же является уклонением от налогообложения.
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«Если вы работаете как ФЛП, а содержание вашей деятельности полностью соответствует трудовой функции, предприятие несет риски за вас, вы получаете зарплату, вы выполняете определенный процесс, то у вас есть режим работы и так далее – то вы сотрудник, вы наемный сотрудник, вы не предприниматель. И вот вместо того чтобы ваши трудовые отношения были трудовыми, вы заключаете мнимый договор с работодателем о том, что вы якобы являетесь бизнесменом, который ему оказывает какие-то услуги на свой риск. Хотя этого на самом деле нет. И получаете под это льготу. То есть единственной целью заключения этого договора является уклонение от налогообложения. Он мнимый», — сказал Гетманцев.
«Если вы строите свой бизнес на годы, то его строить нельзя на такой базе. Потому что рано или поздно у вас начнутся проблемы. Как это происходит в других странах. И если вы хотите работать с уважаемыми иностранными компаниями, то рано или поздно они начнут задавать соответствующие вопросы», — добавил глава налогового комитета Рады.
Он напомнил, что выходом из такой ситуации стало предложение Михаила Федорова — вице-премьера и министра по цифровой трансформации – о создании Дія.City, специального правового, в том числе налогового режима для IT-отрасли.
«Мы в первом чтении поддержали в Комитете этот законопроект, он сейчас рекомендован в зал. Но ко второму чтению его нужно будет существенно дорабатывать. Там есть нюансы», — сказал Гетманцев.
По его словам, нынешний законопроект предусматривает следующие налоговые ставки для айтишников: «Налог на доходы физлиц с зарплат — 5% плюс 1,5% военного сбора для работников. Налог на прибыль при выводе денег — 9%. ЕСВ — минимальный платеж».
Говоря о проблеме вывода зарплат из тени, Гетманцев отметил, что этому должно поспособствовать принятие нового Кодекса законов о труде и уменьшение давления на фонд оплаты труда.
«Мы дали предложение уменьшить эффективную ставку. Сейчас 34%, следующий шаг — до 30%, и потом каждый год снижать до 25%. Есть три налога: ЕСВ, НДФЛ и военный сбор. Объединим это все в один налог. И привлекать к ответственности тех, кто не оформляет своих льготников. Ответственность должна быть. Потому что хотим мы или нет, но только пряником мы точно не выведем зарплаты из тени», — сказал он.
К слову, 2 июня Верховная рада поддержала за основу законопроект о налоговой системе “Дия.City” – “за” проголосовал 281 нардеп.
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