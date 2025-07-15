Украина получит еще 54 млн грн от конфискованных средств российского казино — Finance.ua

Украина получит еще 54 млн грн от конфискованных средств российского казино Сегодня 11:31 — Казна и Политика

Украина получит еще 54 млн грн от конфискованных средств российского казино

Суд взыскал в бюджет Украины 2,6 млрд гривен, принадлежавших российскому онлайн-казино Pin-Up. Дополнительно к этой сумме бюджет получит и начисленные проценты — 54 млн гривен.

Об этом сообщает Национальное агентство по розыску и менеджменту активов.

Это самая большая сумма денег, которую государство когда-либо изымало в рамках специальной конфискации. Передачей этих средств будет заниматься АРМА.

В течение всего периода расследования АРМА обеспечивало надежное управление арестованными средствами онлайн-казино Pin-Up, несмотря на многочисленные попытки их возвращения.

«Выполнение нами рекордной спецконфискации позволит не только пополнить бюджет на сумму 2,6 млрд грн с плюсом начисленных процентов в 54 млн гривен в бюджет, но и впервые АРМА уменьшит госдолг страны», — заявила Глава АРМА Елена Дума.

Как АРМА защитила миллиарды от возвращения врагу

АРМА столкнулась с беспрецедентным давлением на возвращение арестованных средств онлайн-казино Pin-Up. Однако Нацагентство все же обеспечило сохранность и надлежащее управление 2,6 млрд грн арестованных средств, а также направило средства на приобретение военных облигаций для нужд ВСУ еще до завершения расследования.

В ноябре 2024 года, когда суд принял сомнительное решение о снятии ареста с 2,6 млрд грн онлайн-казино, АРМА мгновенно обратилась в ГБР с требованием наложить новый арест. Благодаря оперативным действиям Агентства и профессиональной работе ГБР, средства были повторно арестованы в течение суток.

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За время управления арестованными средствами АРМА направило 2 млрд гривен на приобретение военных облигаций. Эти средства напрямую работали на укрепление обороноспособности Украины.

Рекордная спецконфискация средств Pin-Up стала важным прецедентом для будущих дел относительно активов агрессора и подтвердила эффективность украинской системы управления арестованными активами.

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