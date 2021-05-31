В Украине дефицит IT-специалистов: число вакансий превышает 20 тысяч

По данным сайта по поиску работы для ІТ-специалистов Djinni, сейчас в Украине ищут работу 16 тысяч специалистов, в то время как актуальных вакансий — 21 тысяча. Дефицит составляет 5 тыс. работников.
Об этом сообщает Опендатабот.
Спрос. Как отмечается, тренд на увеличение спроса появился после первого локдауна в апреле 2020 года. С тех пор количество вакансий для ІТ-специалистов все время росло. При этом количество ІТ-специалистов, активно ищущих работу, все уменьшается.
Пик поиска работы пришелся на лето 2020 года. С тех пор количество резюме на сайте уменьшается.
Инфографика: Опендатабот
В начале 2021 года спрос и предложение стали почти равными. Теперь с каждой неделей вакансий становится больше, а специалистов, ищущих работу в ІТ, — меньше.
«Картина, которую мы видим — это не только украинский, но и общий тренд по всему миру. Тенденция роста спроса на ІТ-специалистов в Украине продолжается последние 15 лет. Сейчас же к этому еще добавился „отложенный“ спрос, связанный с тем, что в начале карантина часть бизнесов временно не увеличивали штат специалистов», — комментирует Максим Коваль, Head of Customer Operations в Djinni.
«Мы также наблюдаем аналогичный тренд на Work.ua. Сейчас соискатели менее активно ищут работу, чем в прошлом году, хотя вакансий больше. Соискатели в ІТ-сфере все больше чувствуют, что это их рынок, и не ищут работу сами, а ждут предложения от работодателей», — комментирует Каринэ Макиян, PR-менеджер Work.ua.
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