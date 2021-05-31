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В Украине дефицит IT-специалистов: число вакансий превышает 20 тысяч

В Украине дефицит IT-специалистов: число вакансий превышает 20 тысяч

По данным сайта по поиску работы для ІТ-специалистов Djinni, сейчас в Украине ищут работу 16 тысяч специалистов, в то время как актуальных вакансий — 21 тысяча. Дефицит составляет 5 тыс. работников.

Об этом сообщает Опендатабот.

Спрос. Как отмечается, тренд на увеличение спроса появился после первого локдауна в апреле 2020 года. С тех пор количество вакансий для ІТ-специалистов все время росло. При этом количество ІТ-специалистов, активно ищущих работу, все уменьшается.

Пик поиска работы пришелся на лето 2020 года. С тех пор количество резюме на сайте уменьшается.


Инфографика: Опендатабот

В начале 2021 года спрос и предложение стали почти равными. Теперь с каждой неделей вакансий становится больше, а специалистов, ищущих работу в ІТ, — меньше.

«Картина, которую мы видим — это не только украинский, но и общий тренд по всему миру. Тенденция роста спроса на ІТ-специалистов в Украине продолжается последние 15 лет. Сейчас же к этому еще добавился „отложенный“ спрос, связанный с тем, что в начале карантина часть бизнесов временно не увеличивали штат специалистов», — комментирует Максим Коваль, Head of Customer Operations в Djinni.

«Мы также наблюдаем аналогичный тренд на Work.ua. Сейчас соискатели менее активно ищут работу, чем в прошлом году, хотя вакансий больше. Соискатели в ІТ-сфере все больше чувствуют, что это их рынок, и не ищут работу сами, а ждут предложения от работодателей», — комментирует Каринэ Макиян, PR-менеджер Work.ua.

Справка Finance.ua:

  • 2 июня Верховная Рада поддержала за основу законопроект о налоговой системе «Дія.City» — «за» проголосовал 281 нардеп.
  • В этом году вознаграждение женщин топ-менеджеров на медиане составило $ 3900, а мужчин — $ 6550. По сравнению с прошлым годом сохранилась разница в 40% в пользу мужчин: тогда зарплаты были на уровне $ 3000 и $ 5000 соответственно.
  • Компания Gartner обнародовала свежий прогноз по мировому рынку информационных технологий (IT): отрасль вернется к росту после прошлогоднего спада, обусловленного пандемией и экономическими сложностями в разных регионах по всему миру.

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По материалам Finance.UA
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