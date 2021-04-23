День финансов: ТОП-5 прибыльных банков Украины, и планы по инвентаризации недостроев

Вторник, 27 апреля. В Украине уже десять красных и шестьдесят пять прибыльных. Догадываетесь, о чем мы? Если нет, читайте ниже:

Обновление карантинных зон. Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны: десять областей «красных» и шесть «желтых». Жесткий карантин продолжает действовать в 10 регионах: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. А мер Киева Виталий Кличко рассказал о перспективах ослабления карантина в столице.

ТОП-5 прибыльных банков. Национальный банк Украины назвал пятерку самых прибыльных банков по итогам января-марта 2021 года, лидером стал государственный ПриватБанк. В целом, статистика радует — прибыльными в этот период были 65 из 73-х работающих в Украине банков.



Сегодня же, именинница (здесь – подробнее), первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова отметила, депозиты перестали дешеветь, но кредиты пока не подорожают.

Помощь малообеспеченным. Правительство определило условия оказания помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи, ее размер и условия возврата. Также Минэкономики сообщило, как получить дополнительную помощь от местных органов власти.

Тем временем… в «Слуге народа» рассказали, почему до сих пор не завершилась «эпоха бедности» в Украине.

Сервис «Инвойс» от ПриватБанка. ПриватБанк запустил сервис для предпринимателей Инвойс, который поможет продавать любые товары в кредит, а оплата счета займет не более минуты (по утверждению пресс-службы банка). Сервис рассчитан на мелких предпринимателей, которые хотят продавать товары и услуги в кредит.

Планы по инвентаризации недостроев. Как заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, межведомственная рабочая группа по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства наработала постановление Кабмина, которое позволит проводить инвентаризацию недостроев.

Правила начисления субсидий. Ежегодно с 1 мая в Украине просматривают перечень заявителей на коммунальные субсидии. В Кабмине ужесточение правил объяснили многочисленными нарушениями. Их выявили в ходе верификации получателей субсидий.



Лучше не проходите мимо, и узнайте, за что вас могут лишить субсидии.