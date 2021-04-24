Правила начисления субсидий изменили

Ежегодно с 1 мая в Украине просматривают перечень заявителей на коммунальные субсидии. Те, кто положил в банк большую сумму под проценты или купил иностранную валюту, с субсидией могут распрощаться.
Об этом пишет сайт «Сегодня».
За что будут отбирать субсидии:
Другие проблемы:
Есть еще одно новшество: правительство отменило комиссии, которые позволяли назначать субсидии в отдельных случаях.
По подсчетам бывшего министра социальной политики Андрея Ревы, только в Винницкой области в отопительный сезон из 36 тыс. субсидий через спецкомиссии назначили 19 тыс. То есть если бы комиссий не было, все эти семьи получили бы отказ. Но у Кабмина другая логика — там уверяют, что комиссии все равно ничего не решают:
«Какие решения принимают комиссии? В основном это два аспекта. Первый: предоставление субсидий на сверхурочную площадь. Семья проживает в помещении, больше норматива. Это почти половина комиссионных дел. Если мы принимаем эти решения автоматически — то зачем нам эти комиссии? Второй аспект: у родителей зарегистрированы, но не проживают дети или другие члены домохозяйства. Это и сейчас подтверждается документально, но параллельно каждое решение выносится на комиссию. Более 300 тыс. случаев по стране. Мы просто на основании документов можем принимать решения, без рассмотрения комиссионных дел», — рассказал заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко.
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В Кабмине ужесточение правил объяснили многочисленными нарушениями. Их выявили в ходе верификации получателей субсидий. Чтобы не было таких злоупотреблений, чиновники решили тщательнее проверять заявителей.
«Люди, которые оформляют субсидию, в отдельных случаях после этого делают взносы в уставный капитал обществ или предприятий на суммы более 50 тыс. грн. То есть на коммунальные услуги средств не хватает, а на уставные взносы — пожалуйста», — привел пример Музыченко.
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