Правила начисления субсидий изменили

Ежегодно с 1 мая в Украине просматривают перечень заявителей на коммунальные субсидии. Те, кто положил в банк большую сумму под проценты или купил иностранную валюту, с субсидией могут распрощаться.

Об этом пишет сайт «Сегодня».

За что будут отбирать субсидии:

наличие банковского депозита на сумму свыше 56 тыс. грн. Это сумма выше 25 прожиточных минимумов;

покупка валюты, товаров или услуг на 50 тыс. гривен. «Мы обнаружили, что за прошлый год 830 получателей субсидий купили валюты на 139,9 млн грн», — объяснил это правило заместитель министра финансов Роман Ермоличев;

поездки за границу.

Другие проблемы:

Есть еще одно новшество: правительство отменило комиссии, которые позволяли назначать субсидии в отдельных случаях.

По подсчетам бывшего министра социальной политики Андрея Ревы, только в Винницкой области в отопительный сезон из 36 тыс. субсидий через спецкомиссии назначили 19 тыс. То есть если бы комиссий не было, все эти семьи получили бы отказ. Но у Кабмина другая логика — там уверяют, что комиссии все равно ничего не решают:

«Какие решения принимают комиссии? В основном это два аспекта. Первый: предоставление субсидий на сверхурочную площадь. Семья проживает в помещении, больше норматива. Это почти половина комиссионных дел. Если мы принимаем эти решения автоматически — то зачем нам эти комиссии? Второй аспект: у родителей зарегистрированы, но не проживают дети или другие члены домохозяйства. Это и сейчас подтверждается документально, но параллельно каждое решение выносится на комиссию. Более 300 тыс. случаев по стране. Мы просто на основании документов можем принимать решения, без рассмотрения комиссионных дел», — рассказал заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко.

Читайте также: Есть все механизмы: эксперт объяснил, могут ли забрать квартиру за долги по ЖКХ

В Кабмине ужесточение правил объяснили многочисленными нарушениями. Их выявили в ходе верификации получателей субсидий. Чтобы не было таких злоупотреблений, чиновники решили тщательнее проверять заявителей.

«Люди, которые оформляют субсидию, в отдельных случаях после этого делают взносы в уставный капитал обществ или предприятий на суммы более 50 тыс. грн. То есть на коммунальные услуги средств не хватает, а на уставные взносы — пожалуйста», — привел пример Музыченко.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте о новостях в мире финансов 🤫