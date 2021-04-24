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«Карантинные» 8 тыс. грн: как получить дополнительную помощь от местных органов власти

«Карантинные» 8 тыс. грн: как получить дополнительную помощь от местных органов власти

Кроме помощи из Госбюджета — 8 тыс. грн, предприниматели и наемные работники могут получить дополнительную помощь из местного бюджета региона, в случае попадания его до «красной» зоны.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

«Решение о назначении этой помощи и ее размере принимают органы местного самоуправления. Подробную информацию о таком решении можно узнать непосредственно у органов местного самоуправления региона, в котором осуществляется деятельность», — сказано в сообщении.

Что нужно для получения средств от местных органов власти:

  • достаточно регистрации в приложении «Дія»;
  • отдельное заявление на эту помощь подавать не нужно.

Министерство цифровой трансформации Украины в десятидневный срок после окончания срока подачи заявлений формирует и передает областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям, соответствующим органам местного самоуправления, на территории которых введены ограничительные противоэпидемические мероприятия, перечни застрахованных лиц для принятия решения о предоставлении помощи за счет средств соответствующего местного бюджета.

Местные органы власти, руководствуясь предоставленной информацией, составляют собственные списки тех, кто получит помощь из местных бюджетов. Она будет предоставляться из бюджета такого местного совета в установленном им размере.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 30 марта приняла президентский закон о финансовой помощи ФЛП во время карантина. Документ, в частности, предусматривает, что застрахованный ФЛП или работник, который у него работает, имеет право на получение помощи из госбюджета на основании самостоятельного обращения в размере 8 тыс. грн.
  • Кроме этого, предприниматели и работники могут потенциально рассчитывать на помощь от местных властей в размере, который будет определен органами местного самоуправления.
  • 6 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении финансовой помощи в размере 8 тыс. грн. предпринимателям, которые остановили свою деятельность из-за карантинных ограничений в красных зонах.

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По материалам Finance.UA
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