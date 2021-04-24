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ПриватБанк запустил предпринимателям сервис «Инвойс»

ПриватБанк запустил предпринимателям сервис «Инвойс»

ПриватБанк запустил новый сервис для предпринимателей Инвойс, который поможет продавать любые товары в кредит, а оплата счета займет не более минуты.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как пользоваться:

  • чтобы выставить покупателю счет с оплатой частями, нужно зайти на страницу сервиса, авторизоваться, создать счет с телефоном клиента и отправить его покупателю прямо в Приват24;
  • для оплаты счета покупателю остается подтвердить оплату частями в один клик.

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Как говорят в ПриватБанке, подключение “Оплаты частями” позволяет торговцам увеличить оборот минимум на треть и привлечь клиентов, готовых платить за товары или услуги в кредит.

На кого рассчитан новый сервис:

  • на мелких предпринимателей, которые хотят продавать товары и услуги в кредит, но не имеют POS-терминала и возможности интегрировать API “Оплаты частями” – торговцев выездной торговли и предпринимателей, которые продают товары в социальных сетях и с площадок и досок объявлений.
По материалам Finance.UA
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