ПриватБанк запустил предпринимателям сервис «Инвойс»

ПриватБанк запустил новый сервис для предпринимателей Инвойс, который поможет продавать любые товары в кредит, а оплата счета займет не более минуты.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как пользоваться:

чтобы выставить покупателю счет с оплатой частями, нужно зайти на страницу сервиса, авторизоваться, создать счет с телефоном клиента и отправить его покупателю прямо в Приват24;

для оплаты счета покупателю остается подтвердить оплату частями в один клик.

Как говорят в ПриватБанке, подключение “Оплаты частями” позволяет торговцам увеличить оборот минимум на треть и привлечь клиентов, готовых платить за товары или услуги в кредит.

На кого рассчитан новый сервис: