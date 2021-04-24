НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки Украины (инфографика)

Национальный банк Украины назвал пятерку самых прибыльных банков по итогам января-марта 2021 года. Лидером стал государственный Приватбанк.
Всего прибыльными в этот период были 65 из 73-х работающих в Украине банков.
Пятерка успешных финучреждений выглядит так:
При этом, по данным НБУ, наибольший убыток зафиксировал Правэкс Банк – 35,966 млн грн.
Второе место среди самых убыточных по итогам первого квартала занял БТА Банк (11,5 млн грн), третье – Украинский банк реконструкции и развития (УБРР, 9,18 млн грн), четвертое – Юнекс Банк (6,145 млн грн), а пятое – Альпари Банк (5,5 млн грн).
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