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НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки Украины (инфографика)

НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки Украины (инфографика)

Национальный банк Украины назвал пятерку самых прибыльных банков по итогам января-марта 2021 года. Лидером стал государственный Приватбанк.

Всего прибыльными в этот период были 65 из 73-х работающих в Украине банков.

Пятерка успешных финучреждений выглядит так:

  • Приватбанк – 2,12 млрд грн чистой прибыли;
  • Райффайзен банк Аваль – 1,47 млрд грн;
  • ПУМБ – 1,18 млрд грн;
  • Альфа-Банк – 1,05 млрд грн;
  • Универсал Банк – 1 млрд грн.

При этом, по данным НБУ, наибольший убыток зафиксировал Правэкс Банк – 35,966 млн грн.
Второе место среди самых убыточных по итогам первого квартала занял БТА Банк (11,5 млн грн), третье – Украинский банк реконструкции и развития (УБРР, 9,18 млн грн), четвертое – Юнекс Банк (6,145 млн грн), а пятое – Альпари Банк (5,5 млн грн).

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По материалам УБР
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