В МВД анонсировали инвентаризацию недостроев

Межведомственная рабочая группа по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства наработала постановление Кабмина, которое позволит проводить инвентаризацию недостроев.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

«Рабочая группа подготовила Постановления КМУ „О проведении инвентаризации недостроев“, сейчас проект прорабатывается в Минрегионе и в ближайшее время будет направлен в КМУ. Именно это постановление выведет в законодательное поле вопрос того, как надо инвентаризировать незаконные застройки, чтобы они отображались в государственном реестре», — сказал Антон Геращенко.

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Замминистра также отметил, что по объектам недостроев компании «Укрбуд» была организована встреча нового руководства с корпорацией «Киевгорстрой» по вопросу передачи в эксплуатацию жилых комплексов.

«Что касается недостроев компании „Укробуд“, ЖК „Демеевский квартал“ и „Флагман“, то изъявили желание изучить вопрос возможной достройки указанных ЖК две строительные компании. С ними проведены встречи и предоставлена первичная документация для изучения. Компанией „ДТЭК“ для ЖК „Демеевский квартал“ проведены предварительные расчеты стоимости проектов построения электрической подстанции», — сказал он.

В то же время заместитель министра отметил, что работа с вкладчиками, которые пострадали от незаконных действий застройщиков, продолжается не только в столице.

В Харькове на сессии горсовета уже принято решение о выделении земельного участка в аренду для ЖК «Новый дом на Ньютона». Готовится подписание договора.

Кроме того, после проведения встречи с инвесторами ЖК «Героев Сталинграда» следователи ГУНП в Харьковской области ведут расследование по ряду уголовных производств.

Справка Finance.ua:

Ранее Министерство внутренних дел Украины, Национальный Банк Украины, Служба безопасности Украины, Киевская городская государственная администрация, Фонд гарантирования вкладов, Министерство развития общин и территорий и другие стороны подписали Меморандум о помощи пострадавшим от недобросовестных действий ликвидированного банка «Аркада».

МВД Украины в рамках Меморандума приняло на себя обязательства обеспечивать публичный порядок и безопасность, а также провести полное и беспристрастное досудебное расследование уголовных производств, осуществляемых Нацполицией, по фактам присвоения средств банка «Аркада».

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