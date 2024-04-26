Украинских водителей в Польше стали массово штрафовать на 800 злотых — Finance.ua

Украинских водителей в Польше стали массово штрафовать на 800 злотых Сегодня 06:22 — Технологии&Авто

Польские правила ПДД кое в чем отличаются от украинских. Среди них есть такие, о которых мало кто знает.

В частности, за популярное нарушение ПДД некоторым водителям может грозить штраф в размере 800 злотых (7800 грн). Об этом рассказывает украинский блогер pan__pomazan , который уже более 10 лет живет в Польше, пишет Телеграф.

Правила разворота в Польше

«Сейчас объясню, за что ты получишь 800 злотых, если совершишь эту ошибку. Немногие о ней знают в Польше», — говорит мужчина. На этот штраф можно нарваться в случае неправильного разворота на перекрестке. Блогер показывает 2 светофора, которые установлены на одном из перекрестков. На одном из них — зеленый сигнал, на другом — стрелка влево. Так, если водитель по этой стрелке не повернет влево, а развернется и поедет в обратном направлении, его может ждать такой большой штраф. Кроме того, вместе со штрафом водителю могут начислить 15 штрафных баллов (а за 24 уже отбирают права).

Эти штрафы были введены с 15 сентября 2023 года. Такие же санкции могут грозить не только за игнорирование сигналов светофора, но и за превышение скорости, неоказание помощи пострадавшим в ДТП и непредоставление преимуществ пешехода.

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