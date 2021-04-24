0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 55 0

Малообеспеченные семьи смогут получить помощь на собственное дело - детали проекта

Малообеспеченные семьи смогут получить помощь на собственное дело - детали проекта

Правительство определило условия оказания помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи, ее размер и условия возврата.

Об этом пишет Главбух.

«Появился текст Порядка предоставления помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи. Он вступит в силу с 01.01.2022», — сказано в сообщении.

Размер помощи:

  • размер финансовой помощи не может превышать 15 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января календарного года, в котором принимается решение о ее предоставлении (напомним, с 01.01.2020 минимальная зарплата — 6000 грн, с 01.12.2020 она будет 6500 грн).

Лицо, изъявившее желание осуществлять предпринимательскую деятельность, подает в центр занятости или через Единый государственный веб-портал электронных услуг:

  • заявление;
  • справку для предоставления физическим лицам сведений о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. Такую справку не подают, если центр занятости сведения о лице получил путем информационного взаимодействия с единой информационной системой МВД;
  • бизнес-план.

Вопрос предоставления финансовой помощи решает комиссия.

Центр занятости направляет письменное уведомление о принятом комиссией решении лицам не позднее чем через 5 рабочих дней после его принятия.

Лицо, в отношении которого комиссия приняла решение о предоставлении ему финансовой помощи:

  • создает юридическое лицо или регистрируется как ФЛП в течение 30 к. дн. с даты получения уведомления;
  • чтобы получить финансовую помощь на оплату расходов на закупку оборудования и материалов, лицо подает в центр занятости счет-фактуру (счет, квитанцию, накладную и т. п) и договор с поставщиком оборудования и материалов;
  • такой договор обязательно должен содержать положения относительно уплаты штрафных санкций поставщиком за нарушение им сроков поставки оборудования и материалов;
  • оплату расходов на закупку оборудования и материалов проводит центр занятости на основании документов;
  • оплата может быть произведена нескольким поставщикам в рамках предельного размера пособия.

Сумму финансовой помощи не учитывают при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи для назначения всех видов государственной социальной помощи и жилищных субсидий.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.