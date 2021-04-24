Малообеспеченные семьи смогут получить помощь на собственное дело - детали проекта

Правительство определило условия оказания помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи, ее размер и условия возврата.
Об этом пишет Главбух.
«Появился текст Порядка предоставления помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи. Он вступит в силу с 01.01.2022», — сказано в сообщении.
Размер помощи:
Лицо, изъявившее желание осуществлять предпринимательскую деятельность, подает в центр занятости или через Единый государственный веб-портал электронных услуг:
Вопрос предоставления финансовой помощи решает комиссия.
Центр занятости направляет письменное уведомление о принятом комиссией решении лицам не позднее чем через 5 рабочих дней после его принятия.
Лицо, в отношении которого комиссия приняла решение о предоставлении ему финансовой помощи:
Сумму финансовой помощи не учитывают при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи для назначения всех видов государственной социальной помощи и жилищных субсидий.
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