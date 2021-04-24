Малообеспеченные семьи смогут получить помощь на собственное дело - детали проекта

Правительство определило условия оказания помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи, ее размер и условия возврата.

Об этом пишет Главбух.

«Появился текст Порядка предоставления помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи. Он вступит в силу с 01.01.2022», — сказано в сообщении.

Размер помощи:

размер финансовой помощи не может превышать 15 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января календарного года, в котором принимается решение о ее предоставлении (напомним, с 01.01.2020 минимальная зарплата — 6000 грн, с 01.12.2020 она будет 6500 грн).

Лицо, изъявившее желание осуществлять предпринимательскую деятельность, подает в центр занятости или через Единый государственный веб-портал электронных услуг:

заявление;

справку для предоставления физическим лицам сведений о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. Такую справку не подают, если центр занятости сведения о лице получил путем информационного взаимодействия с единой информационной системой МВД ;

; бизнес-план.

Вопрос предоставления финансовой помощи решает комиссия.

Центр занятости направляет письменное уведомление о принятом комиссией решении лицам не позднее чем через 5 рабочих дней после его принятия.

Лицо, в отношении которого комиссия приняла решение о предоставлении ему финансовой помощи:

создает юридическое лицо или регистрируется как ФЛП в течение 30 к. дн. с даты получения уведомления;

в течение 30 к. дн. с даты получения уведомления; чтобы получить финансовую помощь на оплату расходов на закупку оборудования и материалов, лицо подает в центр занятости счет-фактуру (счет, квитанцию, накладную и т. п) и договор с поставщиком оборудования и материалов;

такой договор обязательно должен содержать положения относительно уплаты штрафных санкций поставщиком за нарушение им сроков поставки оборудования и материалов;

оплату расходов на закупку оборудования и материалов проводит центр занятости на основании документов;

оплата может быть произведена нескольким поставщикам в рамках предельного размера пособия.

Сумму финансовой помощи не учитывают при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи для назначения всех видов государственной социальной помощи и жилищных субсидий.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.