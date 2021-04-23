0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 217 0

Депозиты перестали дешеветь, но кредиты пока не подорожают - Рожкова

Депозиты перестали дешеветь, но кредиты пока не подорожают - Рожкова

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова отметила прекращение снижения ставок по депозитам с начала апреля, однако отрицает возможность роста ставок по кредитам в ближайшее время.

Об этом она сообщила в Facebook.

Реакция рынка на повышение учетной ставки в марте показала: рынок готов принимать наши сигналы. С начала апреля ставки по депозитам прекратили снижаться.

“Подтолкнет ли это вверх ставки по кредитам? На этом этапе считаю, что нет. Поскольку спред (разница между кредитными и депозитными ставками) остается достаточной, чтобы обеспечить получение процентной прибыли”, – написала она.

При этом стабилизация процентных ставок по депозитам будет способствовать переориентации части средств с потребления на сбережения и сдерживать давление на инфляцию.

Напомним, в АУБ объяснили, почему украинцы не зарабатывают на депозитах. Сегодня на гривневом вкладе за год можно заработать в среднем 10,5%, тогда как процент по депозитам в иностранной валюте значительно ниже.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, сколько можно заработать на депозите: как будут расти проценты по вкладам.
  • Позитивные настроения банков относительно динамики кредитования в 4 квартале 2020 года сохранились в конце I квартала текущего года. Об этом говорится в сообщении НБУ. Несмотря на ожидания введения новых карантинных ограничений, спрос на кредиты увеличился со стороны бизнеса и населения. В частности, спрос на ипотеку был самым высоким за всю историю наблюдений.

Если вас не устраивает процент с вашего депозита, заходите на специальный раздел «Бонус к депозиту» от Finance.ua и получайте весомое пополнение к процентной ставке.

Бонус к депозиту

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.