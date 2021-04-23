Депозиты перестали дешеветь, но кредиты пока не подорожают - Рожкова

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова отметила прекращение снижения ставок по депозитам с начала апреля, однако отрицает возможность роста ставок по кредитам в ближайшее время.

Об этом она сообщила в Facebook.

Реакция рынка на повышение учетной ставки в марте показала: рынок готов принимать наши сигналы. С начала апреля ставки по депозитам прекратили снижаться.

“Подтолкнет ли это вверх ставки по кредитам? На этом этапе считаю, что нет. Поскольку спред (разница между кредитными и депозитными ставками) остается достаточной, чтобы обеспечить получение процентной прибыли”, – написала она.

При этом стабилизация процентных ставок по депозитам будет способствовать переориентации части средств с потребления на сбережения и сдерживать давление на инфляцию.

Напомним, в АУБ объяснили, почему украинцы не зарабатывают на депозитах. Сегодня на гривневом вкладе за год можно заработать в среднем 10,5%, тогда как процент по депозитам в иностранной валюте значительно ниже.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, сколько можно заработать на депозите: как будут расти проценты по вкладам.

Позитивные настроения банков относительно динамики кредитования в 4 квартале 2020 года сохранились в конце I квартала текущего года. Об этом говорится в сообщении НБУ . Несмотря на ожидания введения новых карантинных ограничений, спрос на кредиты увеличился со стороны бизнеса и населения. В частности, спрос на ипотеку был самым высоким за всю историю наблюдений.

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