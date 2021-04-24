У Зеленского рассказали, почему до сих пор не завершилась «эпоха бедности»

Падение ВВП Украины меньше, чем в развитых странах, а некоторые реформы, проводимые действующей властью, имеют отложенное действие.

Об этом в интервью «Главкому» рассказал председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Но не стало хуже, особенно в условиях пандемии. Нужно еще учитывать, что у нас падение ВВП меньше, чем в развитых странах. К тому же, некоторые реформы, которые мы делаем, имеют отложенное действие – например, земельная, на которую нам пришлось потратить полтора года», – сказал он.

Корниенко заверил, что уже в ближайшее время люди смогут увидеть «понятные экономические результаты».

«В этом году будет рост ВВП и надо будет подумать над увеличением социальных стандартов. Мы и так интенсивно занялись повышением минимальной зарплаты, что было неоднозначно воспринято разными экспертами, которые всегда видят в этом угрозу инфляции. Но этого не произошло. Плюс неожиданная история с «врагом на границе» поставила под вопрос ситуацию с внешними заимствованиями. В частности, по этой причине Нацбанк вынужден повышать процентную ставку, а это косвенный показатель сдерживания инфляции», – отметил председатель пропрезидентской партии.

Он также добавил, что денежной инфляции сейчас нет, но есть ценовая, с чем нужно бороться. «Первым хорошим звоночком я бы назвал расследование Антимонопольного комитета по ценам на продукты питания, а Минэкономики квотировала экспорт подсолнечного масла, цены на которое существенно повысились», – сказал Корниенко.

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