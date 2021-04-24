Минздрав обновил карантинные зоны

Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны: десять областей «красных» и шесть «желтых».

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава 27 апреля.

Жесткий карантин продолжает действовать в 10 регионах: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В регионах уменьшаются показатели, из-за которых они попали на «красный» уровень. В частности, уменьшается госпитализация больных с коронавирусом. Наибольшие цифры уже несколько недель фиксируют в Хмельницкой области: сегодня — 96,6. В Киеве, который на грани перехода к «желтому» уровню, показатель составляет 57,3. Норма составляет 60 на 100 тысяч населения.

«Желтых» областей шесть. К Херсонской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой несколько дней назад присоединились Одесская и Львовская. Следует заметить, что пять регионов вышли из «красного» уровня, где находились полтора месяца.

В «оранжевой» зоне – девять регионов — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

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