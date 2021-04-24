Минздрав обновил карантинные зоны

Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны: десять областей «красных» и шесть «желтых».
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава 27 апреля.
Жесткий карантин продолжает действовать в 10 регионах: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
В регионах уменьшаются показатели, из-за которых они попали на «красный» уровень. В частности, уменьшается госпитализация больных с коронавирусом. Наибольшие цифры уже несколько недель фиксируют в Хмельницкой области: сегодня — 96,6. В Киеве, который на грани перехода к «желтому» уровню, показатель составляет 57,3. Норма составляет 60 на 100 тысяч населения.
«Желтых» областей шесть. К Херсонской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой несколько дней назад присоединились Одесская и Львовская. Следует заметить, что пять регионов вышли из «красного» уровня, где находились полтора месяца.
В «оранжевой» зоне – девять регионов — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинские заробитчане стали больше интересоваться жильем в Польше24.04.2021, 13:34 - 2088 17
Правила начисления субсидий изменили7 ч. назад - 2876 16
У Зеленского рассказали, почему до сих пор не завершилась «эпоха бедности»6 ч. назад - 1559 7
Зеленский анонсировал производство в Украине новейших ядерных реакторов5 ч. назад - 1032 4
На портале «Дія» появится новая функцияВчера, 15:45 - 5037 4
На портале «Дія» появится новая функцияВчера, 15:45 - 5037 4
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, и она ниже, чем в Европе10 ч. назад - 3191 3
Mercedes-Benz выпустил E-Class с расходом топлива 1,4 литра (фото)Вчера, 22:49 - 3123 3
Правила начисления субсидий изменили7 ч. назад - 2876 16
Кабмин изменил перечень документов для переоформления автоВчера, 19:00 - 2400
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 412
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1307 4
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1050
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 650
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 1021