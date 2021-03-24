День финансов: правила въезда в Польшу, ожидания МВФ, прощаемся с зеленой картой

Вторник, 30 марта. Что там с траншем от МВФ, и как Польша меняет правила въезда.

Без «зеленых зон». Министерство здравоохранения обновило разделение на карантинные зоны. «Красными» до сих пор остаются 11 регионов Украины. В «оранжевой» зоне 13 регионов. «Желтой» осталась лишь одна Херсонская область. «Зеленых» регионов в Украине нет.

Отметим, что Польша с 30 марта меняет правила въезда в страну. Те, кто будет въезжать в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, направят на обязательный карантин. Лица, которые будут въезжать в Польшу из Шенгенской зоны, должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделан не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы.

8 тыс. для ФЛП поддержали. Сегодня Рада поддержала в целом законопроект №5300 о пособии предпринимателям и наемным работникам из-за локдауна в «красных» зонах. По 8 тыс. гривен будет выплачиваться за счет госбюджета.

Также за счет местного бюджета будет выплачиваться дополнительная сумма, размер которой должен определить местный совет. Чтобы получить выплату, необходимо будет подать заявку на портале «Дія».

Цифровые паспорта «Дія»: как пользоваться? В Минцифры подготовили видеоинструкцию, как пользоваться цифровыми паспортами в приложении «Дія». Напомним, биометрический паспорт и ID-карта в «Дії» с 23 августа 2021 года на законодательном уровне станут полным аналогом бумажного и пластикового.

“Справедливые" налоги. Глава ГНС Алексей Любченко заявляет, что львиная доля доходов самых богатых домохозяйств обеспечивается за счет пассивных доходов. По его мнению, это существенно снижает эффективную ставку налога для таких физических лиц. Поэтому он предлагает привести ставки налога на доходы физлиц, полученные за счет дивидендов или операций с ценными бумагами, до уровня стандартной ставки налога на доходы физлиц.

Также, по оценке ГНС, потери Украины от применения схем по уклонению от уплаты налогов составляют около $7,7 млрд в год.

Транш от МВФ… Stand-By? Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что в МВФ пока не готовы назвать сроки первого пересмотра программы Stand-By. Фонд ожидает от Украины сохранения проведенных Национальным банком реформ, наличия четкого плана сокращения фискального дефицита, а также отказа от контроля над ценами на газ.

Как отметил Люнгман, возвращение к контролю над ценами на газ это крайне неэффективный способ субсидирования домохозяйств.

Зеленая карта метро уходит в прошлое. С 1 апреля зеленая карта в столичном метро работать не будет. Также с окончанием использования карт метро прекращается работа сервисных центров подземки. Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью: Kyiv Smart Card, бесконтактной банковской картой любой платежной системы, мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard), разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Кстати, в ПриватБанке рассказали, почему банку придется отключить услуги вроде Apple Pay и Google Pay для пользователей, если парламент обяжет банки снижать комиссию за эквайринг.