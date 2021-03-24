Когда МВФ выделит Украине транш кредита: Люнгман назвал проблемные вопросы

В Международном валютном фонде (МВФ) пока не готовы назвать сроки первого пересмотра программы Stand By, за которым последует выделение транша. Дискуссии с властями Украины продолжаются.
Об этом глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«На этом этапе невозможно сделать любые предсказания относительно времени завершения просмотра. Это зависит от того, насколько быстро будет достигнут прогресс в решении вопросов», — сказал он.
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Люнгман сообщил, что имеет в виду как условия и обязательства, определенные в программе, так и проблемы, которые появились позже, в том числе, отменяющие достижения прошлых программ.
Чего ожидвет МВФ от Украины:
Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что Международный валютный фонд выделит Украине в 2021 году один транш по программе Stand by на сумму 0,7 млрд долларов.
Ранее также стало известно, что за последние 6 лет Украина заплатила МВФ более 65 млн долларов за неполученные транши.
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