За последние 6 лет Украина заплатила МВФ более 65 млн долларов за неполученные транши — НБУ

В 2014—2020 годах Украина перечислила в пользу Международного валютного фонда 46,3 млн специальных прав заимствования (65,74 млн долларов) комиссии за невыбранные транши, предусмотренные программами сотрудничества (Commitment fee).

Об этом сообщили в Национальном банке Украины в ответ на запрос ЭП.

Уплата Commitment fee предусмотрена условиями кредитных программ с МВФ. Эту комиссию Украина как заемщик оплачивает вместе с процентами за полученные транши.

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«Размер Commitment fee зависит от суммы кредитов страны от МВФ и размера ее квоты. В 2020 году сумма комиссии составила 0,1% в год от суммы траншей, которые должны быть получены в течение года. Но сумма комиссии пропорционально уменьшается и возвращается на сумму траншей, которые были фактически получены», — объясняют в Нацбанке.

По расчетам регулятора, в период с 2014 по 2020 год Украина в рамках трех программ сотрудничества с МВФ, которые действовали в течение этого периода, перечислила МВФ в целом 43,3 млн СДР (или 61,48 млн долларов по текущему курсу). В частности:

по программе SB-2014 Украина получила 3,0 млрд СДР , сумма уплаченных средств за недополученные транши составила 8,3 млн СДР (или 0,28% от полученных траншей по программе);

, сумма уплаченных средств за недополученные транши составила 8,3 млн (или 0,28% от полученных траншей по программе); по программе EFF -2015 Украина получила 6,2 млрд СДР , сумма уплаченных средств за недополученные транши составила 31,1 млн СДР (или 0,50% от полученных траншей по программе);

-2015 Украина получила 6,2 млрд , сумма уплаченных средств за недополученные транши составила 31,1 млн (или 0,50% от полученных траншей по программе); по программе SB-2018 Украина получила 1,0 млрд СДР , сумма уплаченных средств за недополученные транши составила 3,9 млн СДР (или 0,39% от полученных траншей по программе);

, сумма уплаченных средств за недополученные транши составила 3,9 млн (или 0,39% от полученных траншей по программе); по программе stand-by, заключенной в 2020 году, Украина перечислила МВФ 5,2 млн СДР в виде Commitment fee, из которых фонд вернул 2,3 млн СДР при перечислении первого транша.

То есть фактически за невыбранные транши Украина заплатила 3 млн СДР или 4,26 млн долларов. Эти деньги все еще можно вернуть, если удастся получить все предусмотренные действующей кредитной программой транши.

«Если в 2021 году Украина получит и другие транши от МВФ, Фонд вернет выплаченные Национальным банком в 2020 году 3,0 млн СДР», — добавляют в Нацбанке.

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Там также отмечают, что даже с учетом Commitment fee стоимость заимствований от МВФ намного ниже, чем от заимствований на рыночных условиях. В 2020 году полная стоимость кредита МВФ для Украины составляла лишь 2,63% годовых, в то время как средняя стоимость заимствований через размещение евробондов — 7,2% годовых.