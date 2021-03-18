В НБУ спрогнозировали последствия отказа от сотрудничества с МВФ

Отказ украинской власти от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), вероятнее всего, приведет к росту расходов на обслуживание долга, сокращению притока иностранных инвестиций, давлению на валютные резервы. Курс гривны будет падать, а цены — расти.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб, сообщает пресс-служба НБУ.

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«Правительству придется сокращать дефицит госбюджета, курс гривны будет ослабевать, чтобы нивелировать негативное влияние на платежный баланс и, соответственно, инфляция ускорится», — добавил он.

По его словам, за отказ от сотрудничества с МВФ и за право проводить «суверенную экономическую политику» Украине придется платить уменьшением затрат на важные бюджетные проекты (инвестиции в дорожную инфраструктуру, повышение социальных стандартов, поддержку малого и среднего бизнеса) и ростом процентных ставок, поскольку регулятор будет вынужден проводить более жесткую монетарную политику для сдерживания инфляции.

«Относительно того, что якобы требования МВФ не отвечают национальным интересам Украины. Спросите украинцев, нужны ли им борьба с коррупцией, честные суды и Нацбанк, который обеспечивает низкую и стабильную инфляцию. Уверен, что ответ будет утвердительным», — подчеркнул Сологуб.

Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что Международный валютный фонд выделит Украине в 2021 году один транш по программе Stand by на сумму 0,7 млрд долларов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине только один транш кредита в 2021 году на сумму 0,7 млрд долларов.

Ранее Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит: 2021 год — 28,12 грн/доллар.

2022 год — 27,96 грн/доллар.

2023 год — 28,10 грн/доллар.

2024 год — 28,10 грн/доллар.

2025 год — 28,10 грн/доллар.

Справка Finance.ua:

В МВФ заявили о более скором восстановлении мировой экономики, однако оно неравномерно, и есть тревожные признаки роста разрыва между развитыми и развивающимися экономиками.

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