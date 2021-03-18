Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось — МВФ

В МВФ заявили о более скором восстановлении мировой экономики, однако оно неравномерно, и есть тревожные признаки роста разрыва между развитыми и развивающимися экономиками.

Об этом сообщает первый заместитель главы Международного валютного фонда Джеффри Окамото.

Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, но риски все еще остаются, например, распространение новых штаммов коронавируса, заявил Окамото.

Окамото сообщил, что в январе прогнозировался рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Однако появляются перспективы для ускоренного восстановления за счет дополнительного бюджетного стимулирования, особенно в США, и более масштабной вакцинации.

В то же время он отметил, что восстановление глобальной экономики было «неполным и неравномерным».

«Оно неполное в связи с тем, что, несмотря на более быстрое, чем ожидалось, восстановление во второй половине 2020 года, ВВП в большинстве стран остается существенно ниже докризисных показателей», — пояснил он.

Китай уже в значительной степени завершил свое восстановление, вернувшись к докризисным уровням роста, опережая все крупные экономики, но за его пределами есть тревожные признаки того, что разрыв между развитыми и развивающимися экономиками растет.

По прогнозу МВФ, совокупный доход на душу населения в странах с рыночной экономикой и в развивающихся странах, за исключением Китая, в период между 2020 и 2022 годом будет на 22% ниже, чем если бы пандемии не было. «Это приведет к тому, что с начала пандемии за чертой бедности окажутся почти 90 млн человек», — заявил Окамото.

Он добавил, что, «неопределенность относительно экономического восстановления крайне велика». Неизвестно, насколько затянется кризис в сфере здравоохранения, а доступ к вакцинам по-прежнему весьма неравномерный как в развитых, так и в развивающихся странах.

«Страны с низким уровнем дохода могут не увидеть масштабной вакцинации до 2022 года, и это и есть проблема: эта пандемия закончится на самом деле только тогда, когда она закончится для всех», — заявил Окамото. Другим риском он назвал распространение новых штаммов коронавируса, «которые угрожают снизить эффективность существующих вакцин и подорвать или замедлить процесс восстановления».