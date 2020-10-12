Каким будет курс гривны к доллару до 2025 года - прогноз МВФ

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за июнь.
Об этом говорится в материалах к октябрьскому обзору МВФ Перспективы мировой экономики World Economic Outlook.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:
Кроме того, МВФ улучшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 7,2%. В июне фонд ожидал падения ВВП Украины на 8,2%.
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