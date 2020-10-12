Каким будет курс гривны к доллару до 2025 года - прогноз МВФ

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за июнь.

Об этом говорится в материалах к октябрьскому обзору МВФ Перспективы мировой экономики World Economic Outlook.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз – 30,0 грн/доллар)

2021 год – 28,12 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,9 грн/доллар)

2022 год – 27,96 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,6 грн/доллар)

2023 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/доллар)

2024 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/доллар)

2025 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/доллар).

Кроме того, МВФ улучшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 7,2%. В июне фонд ожидал падения ВВП Украины на 8,2%.

Справка Finance.ua:

Курс доллара до конца 2020 года в Украине сильно не изменится. Однако возможны некоторые колебания.

По прогнозам аналитиков, курс гривны до конца года может упасть до 29 за доллар США . Этот уровень – самый низкий с 2015 года.

Предложение валюты от экспорта осенью должно возрасти. Однако НБУ не планирует ломать рыночный тренд с помощью интервенций.

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