В МВФ сравнили доходы украинцев и жителей других стран (инфографика)

Доход на душу населения в Украине ниже, чем во Вьетнаме и Монголии, но выше, чем в Узбекистане и Таджикистане.

Об этом свидетельствует отчет Международного валютного фонда.

Так, в Украине годовой доход на душу населения составил $3 424. Такая информация опубликована в отчете МВФ о состоянии мировой экономики за октябрь 2020 года.

Годовая сумма дохода граждан других стран:

Таджикистан – $833;

Узбекистан – $1 762;

Вьетнам – $3 491;

Монголия – $3 989;

Беларусь – $6 133;

Казахстан – $8 781;

Россия – $9 972;

Румыния – $12 813;

Польша – $15 303;

Чехия – $22 627.

Напомним ,согласно данным Госстата, в августе размер средней зарплаты упал на 3% до 11446 гривен. Но в целом за год размеры выплат выросли почти на 10%.

Самый высокий уровень средней зарплаты зафиксирован в Киеве (16795 грн), самый низкий – на Черниговщине (8996 грн).

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