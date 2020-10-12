В МВФ сравнили доходы украинцев и жителей других стран (инфографика)

Доход на душу населения в Украине ниже, чем во Вьетнаме и Монголии, но выше, чем в Узбекистане и Таджикистане.
Об этом свидетельствует отчет Международного валютного фонда.
Так, в Украине годовой доход на душу населения составил $3 424. Такая информация опубликована в отчете МВФ о состоянии мировой экономики за октябрь 2020 года.
Годовая сумма дохода граждан других стран:
Напомним ,согласно данным Госстата, в августе размер средней зарплаты упал на 3% до 11446 гривен. Но в целом за год размеры выплат выросли почти на 10%.
Самый высокий уровень средней зарплаты зафиксирован в Киеве (16795 грн), самый низкий – на Черниговщине (8996 грн).
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