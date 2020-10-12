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В МВФ сравнили доходы украинцев и жителей других стран (инфографика)

В МВФ сравнили доходы украинцев и жителей других стран (инфографика)

Доход на душу населения в Украине ниже, чем во Вьетнаме и Монголии, но выше, чем в Узбекистане и Таджикистане.

Об этом свидетельствует отчет Международного валютного фонда.

Так, в Украине годовой доход на душу населения составил $3 424. Такая информация опубликована в отчете МВФ о состоянии мировой экономики за октябрь 2020 года.

Годовая сумма дохода граждан других стран:

  • Таджикистан – $833;
  • Узбекистан – $1 762;
  • Вьетнам – $3 491;
  • Монголия – $3 989;
  • Беларусь – $6 133;
  • Казахстан – $8 781;
  • Россия – $9 972;
  • Румыния – $12 813;
  • Польша – $15 303;
  • Чехия – $22 627.

Напомним ,согласно данным Госстата, в августе размер средней зарплаты упал на 3% до 11446 гривен. Но в целом за год размеры выплат выросли почти на 10%.

Самый высокий уровень средней зарплаты зафиксирован в Киеве (16795 грн), самый низкий – на Черниговщине (8996 грн).

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По материалам Первый деловой
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