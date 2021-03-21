В МВФ рассказали, когда вернется миссия для пересмотра программы

Миссия МВФ в ближайшие несколько месяцев продолжит переговоры с Украиной по первому пересмотру программы stand by, будут обсуждать реформы и стабильность в финансовом секторе.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на слова представителя Фонда Джерри Райса в ходе брифинга в Вашингтоне.
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Продолжение переговоров с Украиной для первого пересмотра программы stand by сосредоточится на согласовании хорошо сфокусированного набора реформ, необходимых для обеспечения устойчивости бюджета в среднесрочной перспективе и защиты стабильности финансового сектора.
«Повестка дня на следующие несколько месяцев состоит в том, чтобы продолжить обсуждение этого набора реформ», — сообщил он.
По его словам, программа реформ остается незавершенной относительно договоренностей по последовательным программам Фонда, поэтому для Украины важно продолжать двигаться вперед в создании условий для инклюзивного роста и роста после кризиса.
Напомним, ранее стало известно, что за последние 6 лет Украина заплатила МВФ более 65 млн долларов за неполученные транши.
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