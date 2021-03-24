«ПриватБанк» отключит Apple Pay и Google Pay, если примут закон о снижении эквайринга

Если парламент обяжет банки снижать комиссию за эквайринг, они должны будут отключить услуги вроде Apple Pay и Google Pay для пользоваталей.
Об этом заявил замглавы правления «ПриватБанк» Разван Мунтеану.
По его словам, банки будут вынуждены пойти на такой шаг, поскольку вырастет себестоимость транзакций из-за затрат эмитентов и дополнительных комиссий сервисам. Также вырастет стоимость обслуживания карт для клиентов: в среднем она будет составлять более 200 грн в год.
О чем идет речь?
Сейчас украинские предприниматели и банки обсуждают cнижение комиссии за эквайринг: платы, которую ритейл, рестораны и другой бизнес платит банкам за возможность для клиентов расплачиваться картой. Если ресторан принимает платежи в POS-терминале или интернет-сайт принимает оплату картой — банк-эмитент карты и банк-эквайер (который поставил POS-терминал или, в случае с интернет-магазином — виртуальный терминал) получают с таких платежей комиссию до 3%.
Эту комиссию предлагают снизить законодательно. В поддержку этого решения высказываются представители ритейла, банки его критикуют. Основные аргументы спора мы приводили ранее. Заявление «ПриватБанка» касается как раз сценария, когда эту комиссию будут снижать законодательно.
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