«ПриватБанк» отключит Apple Pay и Google Pay, если примут закон о снижении эквайринга

Если парламент обяжет банки снижать комиссию за эквайринг, они должны будут отключить услуги вроде Apple Pay и Google Pay для пользоваталей.

Об этом заявил замглавы правления «ПриватБанк» Разван Мунтеану.

По его словам, банки будут вынуждены пойти на такой шаг, поскольку вырастет себестоимость транзакций из-за затрат эмитентов и дополнительных комиссий сервисам. Также вырастет стоимость обслуживания карт для клиентов: в среднем она будет составлять более 200 грн в год.

О чем идет речь?

Сейчас украинские предприниматели и банки обсуждают cнижение комиссии за эквайринг: платы, которую ритейл, рестораны и другой бизнес платит банкам за возможность для клиентов расплачиваться картой. Если ресторан принимает платежи в POS-терминале или интернет-сайт принимает оплату картой — банк-эмитент карты и банк-эквайер (который поставил POS-терминал или, в случае с интернет-магазином — виртуальный терминал) получают с таких платежей комиссию до 3%.

Эту комиссию предлагают снизить законодательно. В поддержку этого решения высказываются представители ритейла, банки его критикуют. Основные аргументы спора мы приводили ранее. Заявление «ПриватБанка» касается как раз сценария, когда эту комиссию будут снижать законодательно.

Справка Finance.ua:

В случае принятия парламентом законопроектов, касающихся нерыночного механизма регулирования интерчейндж и комиссии эквайринга, которые активно лоббируются крупными торговыми компаниями, прямые потери госбюджета составляют минимум 4 млрд грн в год.

Ззаместитель главы НБУ Алексей Шабан заявил, что платежные системы и банки готовы постепенно снижать комиссии. В то же время Национальный банк против вмешательства в рыночную ситуацию.

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