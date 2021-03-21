Законодательное регулирование стоимости эквайринга обойдется бюджету минимум 4 млрд в год — ПриватБанк

В случае принятия парламентом законопроектов, касающихся нерыночного механизма регулирования интерчейндж и комиссии эквайринга, которые активно лоббируются крупными торговыми компаниями, прямые потери госбюджета составляют минимум 4 млрд грн в год.
Об этом сообщил заместитель председателя правления ПриватБанка Разван Мунтеану.
Как он отметил, прогнозируемое уменьшение прибыли банка составит до 5,3 млрд грн грн в год, что будет стоить государству, как владельцу ПриватБанка, ежегодно 3,3 млрд грн дивидентов.
Прогнозы. По мнению топ-менеджера крупнейшего украинского банка, применение нерыночного подхода к регулированию комиссии приведет к значительному падению количества и объема безналичных операций — с 55,2% до 25,6%, и соответственно, росту наличных, что сведет на нет усилия государства по фискализации бизнеса. Прямые потери бюджета от недополученных налогов составят еще около 1 млрд грн в год.
Инфографика: ПриватБанк
Позиция ПриватБанка. По словам Развана Мунтеану, ПриватБанк и другие ведущие банки выступают категорически против нерыночного регулирования одного из наиболее развитых в Украине банковского и платежного рынков и предлагают эволюционное и гармоничное регулирование рынка эквайринга банками и платежными системами.
«Мы не воспринимаем шантаж и давление со стороны лобби крупных ритейлеров, и предлагаем открытое и прозрачное информирование рынка по объемам и средним размерам комиссий эквайринга и интерчейнджа, объемов наличных и безналичных платежей, объема инвестиций в развитие и поддержку платежной инфраструктуры, инноваций и программ лояльности для потребителей, — заявил Разван Мунтеану.
Инфографика: ПриватБанк
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