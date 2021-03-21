Платежные системы и банки согласились постепенно снизить комиссии, - НБУ

Платежные системы и банки готовы постепенно снижать комиссии. В то же время Национальный банк против вмешательства в рыночную ситуацию.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

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«Национальный банк наблюдает готовность платежных систем и банков-эмитентов платежных карт договариваться о плавном снижении межбанковской комиссии», — сказал он.

В то же время он подчеркнул, что НБУ против законодательного регулирования ставок интерчейндж и вознаграждения за эквайринг.

«Регулировать то, что должно регулироваться рыночными методами, очень опасно», — сказал он.

Как отметил Шабан, в НБУ очень обеспокоены острой дискуссией, которая развернулась относительно необходимости законодательного регулирования межбанковских комиссий.

«По нашему мнению, принятие несбалансированного решения может иметь негативные последствия для развития платежного и безналичных расчетов», — добавил он.

Шабан также сообщил, что НБУ поддерживает отмену законодательной нормы о том, что все торговцы должны принимать платежные карты.

В то же время он заявил, что НБУ должен получить право отслеживать ставки комиссий интерчейндж. Нацбанк планирует публиковать размер комиссий платежных систем.

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