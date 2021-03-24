Минздрав обновил перечень карантинных зон

Министерство здравоохранения обновило разделение на карантинные зоны.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава 30 марта.

“Красными” до сих пор остаются 11 регионов Украины — это Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черниговская области. Следует заметить, что карантин усиливают, если в регионе в течение трех дней превышены два или более показателей по COVID-19.

В областях превышен уровень госпитализации больных коронавирусом. Норма составляет 60 на 100 тысяч населения. Высокие показатели у «красных» Житомирской области — 115,6; Николаевской — 106,9 и в Киеве — 108,4. Самый высокий уровень — в «оранжевой» Винницкой области — 118,5.

В “оранжевой” зоне 13 регионов — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

“Желтой” осталась лишь одна Херсонская область. В регионе самый низкий показатель госпитализаций — 39,1, а загруженность коек с кислородом составляет 15,5%. К слову, норма — 65%.

Зато “зеленых" регионов в Украине нет.

Справка Finance.ua:

Первые данные Госстата относительно валового внутреннего продукта ( ВВП ) Украины за 2020 год позволяют оценить потери от кризиса. В среднем каждый житель страны потерял около 8% своего потенциального благосостояния.

Министерство здравоохранения планирует до конца года закупить 7,89 миллиона доз вакцины от COVID -19 на 4 миллиарда гривен для вакцинации 3,95 миллиона человек.

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 5247, которым снимается ответственность с производителей вакцин от COVID -19 за последствия прививок. За закон проголосовали 236 народных депутатов.

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