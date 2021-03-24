Минздрав обновил перечень карантинных зон

Министерство здравоохранения обновило разделение на карантинные зоны.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава 30 марта.
“Красными” до сих пор остаются 11 регионов Украины — это Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черниговская области. Следует заметить, что карантин усиливают, если в регионе в течение трех дней превышены два или более показателей по COVID-19.
В областях превышен уровень госпитализации больных коронавирусом. Норма составляет 60 на 100 тысяч населения. Высокие показатели у «красных» Житомирской области — 115,6; Николаевской — 106,9 и в Киеве — 108,4. Самый высокий уровень — в «оранжевой» Винницкой области — 118,5.
В “оранжевой” зоне 13 регионов — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.
“Желтой” осталась лишь одна Херсонская область. В регионе самый низкий показатель госпитализаций — 39,1, а загруженность коек с кислородом составляет 15,5%. К слову, норма — 65%.
Зато “зеленых" регионов в Украине нет.
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