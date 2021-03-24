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Минздрав обновил перечень карантинных зон

Минздрав обновил перечень карантинных зон

Министерство здравоохранения обновило разделение на карантинные зоны.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава 30 марта.

“Красными” до сих пор остаются 11 регионов Украины — это Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черниговская области. Следует заметить, что карантин усиливают, если в регионе в течение трех дней превышены два или более показателей по COVID-19.

В областях превышен уровень госпитализации больных коронавирусом. Норма составляет 60 на 100 тысяч населения. Высокие показатели у «красных» Житомирской области — 115,6; Николаевской — 106,9 и в Киеве — 108,4. Самый высокий уровень — в «оранжевой» Винницкой области — 118,5.

В “оранжевой” зоне 13 регионов — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

“Желтой” осталась лишь одна Херсонская область. В регионе самый низкий показатель госпитализаций — 39,1, а загруженность коек с кислородом составляет 15,5%. К слову, норма — 65%.

Зато “зеленых" регионов в Украине нет.

Справка Finance.ua:

  • Первые данные Госстата относительно валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за 2020 год позволяют оценить потери от кризиса. В среднем каждый житель страны потерял около 8% своего потенциального благосостояния.
  • Министерство здравоохранения планирует до конца года закупить 7,89 миллиона доз вакцины от COVID-19 на 4 миллиарда гривен для вакцинации 3,95 миллиона человек.
  • Верховная Рада приняла в целом законопроект № 5247, которым снимается ответственность с производителей вакцин от COVID-19 за последствия прививок. За закон проголосовали 236 народных депутатов.

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По материалам ТСН
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