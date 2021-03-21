С 1 апреля зеленая карта в метро работать не будет: как заменить

Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) картах метро можно до 31 марта текущего года, в соответствии с Распоряжением Киевской городской государственной администрации № 399 от 05.03.2020 года.

Об этом сообщает Киевский метрополитен.

Также с окончанием использования карт метро прекращается работа сервисных центров подземки.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:

Kyiv Smart Card.

Бесконтактной банковской картой любой платежной системы.

Мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard).

Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Для того, чтобы воспользоваться е-билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карту Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.

Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке.

Информация о поездках сохраняется после регистрации карты в личном кабинете.

Купить Kyiv Smart Card можно:

• в кассах метрополитена;

• в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Пополнить Kyiv Smart Card можно:

• в приложении Киев Цифровой

• в кассах метрополитена;

• в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Подробнее — на странице проекта.

Одноразовый QR-билет. Билет можно использовать в бумажном или электронном виде.

Купить разовый QR-билет можно:

• в приложении Киев Цифровой;

• в кассах станций метро или в терминале самообслуживания

Подробнее — на странице проекта.

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