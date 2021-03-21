С 1 апреля зеленая карта в метро работать не будет: как заменить

Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) картах метро можно до 31 марта текущего года, в соответствии с Распоряжением Киевской городской государственной администрации № 399 от
Об этом сообщает Киевский метрополитен.
Также с окончанием использования карт метро прекращается работа сервисных центров подземки.
Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:
Для того, чтобы воспользоваться е-билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карту Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.
Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке.
Информация о поездках сохраняется после регистрации карты в личном кабинете.
Купить Kyiv Smart Card можно:
• в кассах метрополитена;
• в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.
Пополнить Kyiv Smart Card можно:
• в приложении Киев Цифровой
• в кассах метрополитена;
• в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.
Подробнее — на странице проекта.
Одноразовый QR-билет. Билет можно использовать в бумажном или электронном виде.
Купить разовый QR-билет можно:
• в приложении Киев Цифровой;
• в кассах станций метро или в терминале самообслуживания
Подробнее — на странице проекта.
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