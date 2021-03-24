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Глава ГНС предлагает изменить часть налогов для украинцев

Глава ГНС предлагает изменить часть налогов для украинцев

Установлению более справедливой системы налогообложения в Украине будет способствовать гармонизация систем налогообложения инструментов финансового сектора и пассивных доходов физических лиц.

Об этом глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко рассказал изданию «Зеркало недели», сообщает Правительственный портал.

По его мнению, львиная доля доходов самых богатых домохозяйств обеспечивается за счет пассивных доходов, в том числе благодаря владению ими корпоративными правами и денежными средствами через инвестиционные фонды. Это существенно снижает эффективную ставку налога для таких физических лиц.

«Это создает возможности для оптимизации налогообложения, в том числе с использованием институтов совместного инвестирования, а также нарушает принцип справедливого налогообложения для всех участников финансового сектора и финансовых инструментов. Учитывая это, необходимо привести ставки налога на доходы физических лиц, полученные за счет дивидендов или операций с ценными бумагами (в том числе с сертификатами инвестиционных фондов), до уровня стандартной ставки налога на доходы физических лиц», – уверен Алексей Любченко.

Для чего это необходимо. По его словам, это позволит восстановить здоровые пропорции налогообложения доходов и сбережений физических лиц и снизить неравенство в налогообложении, в результате которой более бедные слои населения платят больше налогов (относительно своего уровня дохода), чем богатые слои.

Справка Finance.ua:

  • Глава ГНС Алексей Любченко считает, что в Украине необходимо усиливать ответственность за неуплату налогов, в частности, привлекать к уголовной ответственности.
  • В случае если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства в течение установленных Налоговым кодексом сроков, то с 1 января 2021 года такой налогоплательщик привлекается к ответственности в виде штрафа.
  • Если налогоплательщик нарушает условия погашения рассроченного денежного обязательства или налогового долга, то договоры о рассрочке могут быть досрочно расторгнуты по инициативе контролирующего органа.

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По материалам Finance.UA
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