Из-за уклонения от уплаты налогов Украина ежегодно недополучает $7,7 млрд — Любченко

По оценке Государственной налоговой службы, потери Украины от применения схем по уклонению от уплаты налогов составляют около $7,7 млрд в год.
Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.
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«В том числе: зарплата в „конвертах“ — $4,3 млрд, деятельность „скруток“ и конвертационных центров — $1,5 млрд, оффшоры — $0,8 млрд, подакцизные товары — $1 млрд, убытки государственных предприятий — $0,1 млрд», — отметил он.
Любченко добавил, что общие доходы населения в 2020 году без учета налогов составили 3,4 трлн грн, из которых 1,9 трлн — это заработная плата и другие трудовые доходы.
«При этом объемы выручки предприятий торговли, которые фиксируются через кассовые аппараты, в 2020 году составили менее 1,3 трлн грн. Это означает, что лишь 38% расходов домохозяйств фиксируется через фискальный чек с уплатой соответствующих налогов и сборов», — пояснил глава Налоговой.
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