Как пользоваться цифровыми паспортами в приложении «Дія» (видео)

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 4355 «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» — о цифровых паспортах.
О том, как пользоваться цифровыми паспортами в приложении «Дія», рассказали в Министерстве цифровой трансформации.
Где использовать. Украинцам достаточно иметь с собой телефон с цифровым паспортом для любой жизненной ситуации, требующей паспорта. Биометрический паспорт и ID-карта в Дії с 23 августа 2021 года на законодательном уровне станут полным аналогом бумажного и пластикового, а Украина — новатором в области использования цифровых документов.
Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Также одобренный законопроект определяет терминологию, в частности применение электронной паспортов.
Страны, где есть цифровые паспорта. Цифровыми документами в смартфоне пользуются также в Польше, Южной Корее. Похожие проекты внедряются в Великобритании, Финляндии, США. Граждане Эстонии пользуются цифровой ID-картой, с которой могут онлайн получать государственные услуги, управлять банковскими счетами, голосовать через интернет. Однако именно Украина — первое государство мира, где цифровые паспорта в смартфоне юридически получили такую же силу, что и бумажные и пластиковые документы.
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