8 тысяч для ФЛП: Рада приняла законопроект

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №5300 о пособии предпринимателям и наемным работникам из-за локдауна в «красных» зонах.

Такое решение на заседании во вторник, 30 марта, поддержали 312 нардепов.

«Законопроектом предлагается государственная помощь из двух источников: Государственный бюджет (это гарантированная сумма в размере 8 тыс. грн.) и за счет местных бюджетов исключительно в размере, который принимается соответствующим решением местных советов», — сказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко.

Что предусмотрено законопроектом:

предоставление пособия застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, зарегистрированных в регионах, в которых установлен «красный» уровень эпидемической опасности, за счет средств государственного бюджета в размере 8 тыс. гривен и за счет средств местных бюджетов в размере, определенном решением соответствующего органа местного самоуправления;

пособие будет предоставляться в случае нахождения страхователя соответствующего застрахованного лица на учете в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории административно-территориальной единицы, на которой введены дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия, связанные с распространением COVID -19.

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Справка Finance.ua:

Общий объем предоставленной в прошлом году единовременной материальной помощи, которая выплачивалась в размере 8 тыс. грн, составил 3,85 млрд гривен, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица — предприниматели — 2,0 млрд гривен.

На время карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в Киеве продлены льготы для столичных предпринимателей. Например, будет действовать уменьшенная стоимость аренды коммунального имущества — на 50%, для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства. Перечень льгот, которые предлагает город, не требует внесения изменений в действующие договоры.

В условиях пандемии коронавируса и введения очередного жесткого локдауна десятки, а то и сотни тысяч украинцев теряют часть своего дохода или вовсе становятся безработными. Человек, который ищет работу, подает заявление о предоставлении статуса безработного и предъявляет документы.

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