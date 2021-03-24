8 тысяч для ФЛП: Рада приняла законопроект

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №5300 о пособии предпринимателям и наемным работникам из-за локдауна в «красных» зонах.
Такое решение на заседании во вторник, 30 марта, поддержали 312 нардепов.
«Законопроектом предлагается государственная помощь из двух источников: Государственный бюджет (это гарантированная сумма в размере 8 тыс. грн.) и за счет местных бюджетов исключительно в размере, который принимается соответствующим решением местных советов», — сказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко.
Что предусмотрено законопроектом:
Как получать выплату. Нужно подать заявку на портале государственных услуг «Дія» и получить из государственного бюджета выплату в размере 8000 гривен.
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