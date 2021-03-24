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Польша меняет правила въезда

Польша меняет правила въезда

Польша с 30 марта вводит обязательный карантин для тех, кто прибывает из стран шенгенской зоны.

Об этом сообщает Посольство Украины в Польше.

Правительство решило стандартизировать правила карантина для тех, кто прибывает как воздушным, так и наземным транспортом, заявил представитель правительства Петр Мюллер.

«Что касается сухопутных границ Польши, ситуация будет выглядеть так, как на границе с Чехией и Словакией — стандартного контроля нет, но на границах будут патрули, которые будут проверять, соответствуют ли те, кто пересекает границу, требованиям действительного теста», — пояснил представитель правительства.

Условия для лиц, которые будут въезжать в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны:

  • будут направляться на обязательный карантин;
  • наличие отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, сделанного в стране, из которой въезжает лицо, не будет освобождать от карантина;
  • освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, выполненного на территории Польши;
  • вид теста — PCR или антиген-тест.

Условия для лиц, которые будут въезжать в Польшу из Шенгенской зоны:

  • обязаны иметь отрицательный результат теста на Sars-CoV-2, сделанного не позднее, чем за 48 ч. до пересечения границы;
  • вид теста — PCR или антиген-тест;
  • обязанность касается лиц, путешествующих пеше, индивидуальным или пассажирским транспортом;
  • в случае отсутствия отрицательного результата теста на Sars-CoV-2 лица будут направляться на карантин;
  • освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, выполненного на территории Польши.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины сообщило, когда начнет введение COVID-паспортов.

Справка Finance.ua:

  • Кипр внес Украину в перечень стран «красной» зоны, что разрешает украинцам при выполнении ряда условий въезд на остров.
  • Единый для всех граждан 27 стран Европейского союза сертификат здоровья будет доступен с 15 июня. Документ будет содержать информацию о вакцинации от COVID-19.

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По материалам Finance.UA
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