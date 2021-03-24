Польша меняет правила въезда

Польша с 30 марта вводит обязательный карантин для тех, кто прибывает из стран шенгенской зоны.

Об этом сообщает Посольство Украины в Польше.

Правительство решило стандартизировать правила карантина для тех, кто прибывает как воздушным, так и наземным транспортом, заявил представитель правительства Петр Мюллер.

«Что касается сухопутных границ Польши, ситуация будет выглядеть так, как на границе с Чехией и Словакией — стандартного контроля нет, но на границах будут патрули, которые будут проверять, соответствуют ли те, кто пересекает границу, требованиям действительного теста», — пояснил представитель правительства.

Условия для лиц, которые будут въезжать в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны:

будут направляться на обязательный карантин;

наличие отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, сделанного в стране, из которой въезжает лицо, не будет освобождать от карантина;

освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, выполненного на территории Польши;

вид теста — PCR или антиген-тест.

Условия для лиц, которые будут въезжать в Польшу из Шенгенской зоны:

обязаны иметь отрицательный результат теста на Sars-CoV-2, сделанного не позднее, чем за 48 ч. до пересечения границы;

вид теста — PCR или антиген-тест;

или антиген-тест; обязанность касается лиц, путешествующих пеше, индивидуальным или пассажирским транспортом;

в случае отсутствия отрицательного результата теста на Sars-CoV-2 лица будут направляться на карантин;

освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, выполненного на территории Польши.

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