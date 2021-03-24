Польша меняет правила въезда

Польша с 30 марта вводит обязательный карантин для тех, кто прибывает из стран шенгенской зоны.
Об этом сообщает Посольство Украины в Польше.
Правительство решило стандартизировать правила карантина для тех, кто прибывает как воздушным, так и наземным транспортом, заявил представитель правительства Петр Мюллер.
«Что касается сухопутных границ Польши, ситуация будет выглядеть так, как на границе с Чехией и Словакией — стандартного контроля нет, но на границах будут патрули, которые будут проверять, соответствуют ли те, кто пересекает границу, требованиям действительного теста», — пояснил представитель правительства.
Условия для лиц, которые будут въезжать в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны:
Условия для лиц, которые будут въезжать в Польшу из Шенгенской зоны:
Напомним, Министерство здравоохранения Украины сообщило, когда начнет введение COVID-паспортов.
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