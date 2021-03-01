День финансов: экономический паспорт украинца, новая модель растаможки авто

Понедельник, 22 марта. Пока в Кабмине разрабатывают алгоритм компенсации предпринимателям, Зеленский готовится представить механизм «экономического паспорта» для украинских детей.

Карантинные выплаты предпринимателям. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, Кабмин планирует возобновить компенсации предпринимателям, пострадавшим из-за введения властями жесткого карантина. По его словам, будет разработан алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за локдауна. Выплаты смогут получить в регионах красной зоны.

Работа транспорта в красных зонах. Сегодня Кабмин согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для «красных зон». Региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности в каждой области самостоятельно будут принимать решения относительно карантинных ограничений на автотранспорте.

Добавим, что в Украине стартовал второй этап вакцинации от коронавируса. На этом этапе начнется вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования — семейных врачей. С прибытием новых вакцин также начнется вакцинация работников социальной сферы, общественного здоровья и людей старше 80 лет.

Экономический паспорт украинца. Президент Владимир Зеленский заявил, что власти вскоре представят механизм для воплощения в жизнь «экономического паспорта украинца». По его словам, благодаря этому паспорту все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины. Деньги будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке.

Зеленский сегодня также подписал закон о создании Бюро экономической безопасности. Это будет единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес- или государственных структур.

Новая модель растаможки авто. В Офисе президента сообщили, что появится возможность растаможить автомобиль через портал государственных услуг «Дія». Ожидается, что в течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможивания легковых автомобилей будет снижена на 30%. Кстати, ПриватБанк запустил программу доступного автокредитования новых автомобилей любых марок.

TruCAM на 60 новых участках. С сегодняшнего дня патрульные с прибором TruCAM будут работать еще на 60 новых участках. Всего на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения будут производиться на 309 участках. Об использовании приборов измерения скорости водителей будут уведомлять дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений.

55 тысяч вкладчиков и 150 млн гривен ущерба. Полицейские разоблачили мошенническую финансовую пирамиду. Организаторы создали веб-сайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси. В мошенническую финансовую пирамиду вложили деньги более 55 тысяч граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет свыше 150 миллионов гривен.