Киберполиция разоблачила финансовую пирамиду, которая обманула 55 тысяч вкладчиков

Полицейские разоблачили мошенническую финансовую пирамиду, организаторы которой обманули более 55 тысяч вкладчиков на сумму более 150 миллионов гривен.

Об этом сообщает Департамент киберполиции.

«Для инвестирования граждане покупали сертификаты стоимостью от трех сотен до 300 тысяч гривен. Организаторы обещали ежедневную прибыль (более 350% годовых) от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты. Внутреннюю валюту фигуранты предлагали конвертировать в криптовалюту, однако из-за технических характеристик сайта вывести прибыль было невозможно. Кроме этого, цена на криптовалюту была ниже более чем в 100 раз, чем та, которую отмечали организаторы», — сказано в сообщении.

Схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26-ти до 43-х лет. Они создали веб-сайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.



Фото: Департамент киберполиции

В мошенническую финансовую пирамиду вложили деньги более 55 тысяч граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет свыше 150 миллионов гривен.

Правоохранители провели 11 обысков по местам жительства и в автомобилях фигурантов. Обыски одновременно проходили в Киевской, Черкасской областях и в столице.



Фото: Департамент киберполиции

В результате изъяли серверное оборудование, компьютерную технику, деньги, банковские карты, чеки о покупке иностранной валюты, подарочные сертификаты финансовой пирамиды, черновые записи, мобильные телефоны.

Мошенникам может грозить до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.