Зеленский анонсировал введение «экономического паспорта украинца»

Президент Владимир Зеленский заявил, что власти вскоре представят механизм для воплощения в жизнь «экономического паспорта украинца».

В своем видеообращении глава государства напомнил, что экономический паспорт — одно из его предвыборных обещаний.

«По нем, все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины. Они будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. И после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине», — пояснил он.

Напомним, во фракции «Слуга народа» разработали законопроект, который предлагает выплачивать «стартовый капитал» после достижения совершеннолетия.

Откуда государство будет брать на это деньги:

ежегодно 1% от реализации полезных ископаемых будет поступать во вновь созданный Фонд будущего;

а оттуда — на экономический паспорт каждого украинца.

Справка Finance.ua:

Об «экономическом паспорте украинца» шла речь в предвыборной программе нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Предполагалось, что каждый украинец, родившийся после 1 января 2021 года, сможет накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ. А в дальнейшем, после достижения гражданами совершеннолетия, они смогут перечислять средства на личные счета.

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