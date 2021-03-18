В Украине изменился порядок остановки транспорта в красных зонах

Порядок работы транспорта, в том числе и железнодорожного, в регионах с «красным» уровнем эпидемической опасности по распространению COVID-19 изменен.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.
Так, 22 марта Кабинет Министров Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для «красных зон».
«Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области самостоятельно будут принимать решения относительно карантинных ограничений на автотранспорте и железной дороге в регионах „красной“ зоны», — сообщает Криклий.
По их решениям будут запрещаться регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.
Исключения составляют:
Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещаться посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.
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