В Украине изменился порядок остановки транспорта в красных зонах

Порядок работы транспорта, в том числе и железнодорожного, в регионах с «красным» уровнем эпидемической опасности по распространению COVID-19 изменен.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

Так, 22 марта Кабинет Министров Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для «красных зон».

«Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области самостоятельно будут принимать решения относительно карантинных ограничений на автотранспорте и железной дороге в регионах „красной“ зоны», — сообщает Криклий.

По их решениям будут запрещаться регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.

Исключения составляют:

транзитные перевозки;

перевозка легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

перевозка служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;

перевозки пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР -теста на COVID -19, проведенного не более чем за 48 часов.

Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещаться посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.

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