С сегодняшнего дня патрульные с TruCAM будут работать на 60 новых участках

С 22 марта патрульные с прибором TruCAM будут работать еще на 60 новых участках.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Кроме того, в полиции отметили, что внесут изменения в 12 уже существующих участков.

Всего на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения будут производиться на 309 участках. Полный перечень участков, где будут размещены приборы TruCAM, можно найти по ссылке.

На что следует обратить внимание:

об использовании приборов измерения скорости вас будут уведомлять дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений;

в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Как работает TruCAM:

в патрульной машине устанавливается прибор, фиксирующий правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении;

есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений.

Справка Finance.ua:

17 марта вступил в силу закон об усилении ответственности за некоторые правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Обжаловать штраф за нарушение, зафиксированное таким прибором, можно как в вышестоящем органе (управлении патрульной полиции в областях и Киеве), так и в суде первой инстанции (районный суд) по месту совершения правонарушения, в течение 10 дней момента вручения постановления.

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