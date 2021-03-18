С сегодняшнего дня патрульные с TruCAM будут работать на 60 новых участках

С 22 марта патрульные с прибором TruCAM будут работать еще на 60 новых участках.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Кроме того, в полиции отметили, что внесут изменения в 12 уже существующих участков.
Всего на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения будут производиться на 309 участках. Полный перечень участков, где будут размещены приборы TruCAM, можно найти по ссылке.
На что следует обратить внимание:
Как работает TruCAM:
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