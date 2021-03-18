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В Украине стартовала вторая волна вакцинации

В Украине стартовала вторая волна вакцинации

В Украине 22 марта стартовал второй этап вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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«С 22 марта в Украине стартует второй этап вакцинации. К организации прививок, кроме мобильных бригад, добавляются еще пункты прививок в количестве 565 единиц. На втором этапе начнется вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования — семейных врачей. С прибытием новых вакцин также начнется вакцинация работников социальной сферы, общественного здоровья и людей старше 80 лет (с 29−30 марта)», — рассказал он.

В рамках второго этапа планируется запустить более 2,5 тысячи пунктов прививок, которые будут разворачиваться по мере поступления вакцины.

Также продолжится вакцинация медработников с первого этапа.

Степанов напомнил, что вакцинация предусматривает пять этапов. В частности, на первом этапе прививки против коронавируса получают врачи медучреждений, оказывающих помощь больным COVID-19. На втором этапе в первую очередь будут вакцинировать семейных врачей.

По материалам Корреспондент.net
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