Стоимость растаможки легковых автомобилей хотят уменьшить на 30%

В Национальном совете реформ предложили новую модель растаможки автомобилей, ввозимых в Украину из-за границы.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
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«Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможивания легковых автомобилей будет снижена на 30%. Растаможить транспортное средство будет возможно через портал государственных услуг «Дія», — говорится в сообщении.
Национальный совет реформ также рассмотрел вопрос внедрения новой модели растаможивания автомобилей. Было отмечено, что через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 тыс. автомобилей. В результате манипуляций со стоимостью транспортных средств в карманах взяточников оседает примерно 150 млн долл., а потери бюджета достигают 300−400 млн долл.
Поэтому предлагается предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям.
Прогнозы. В течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможивания легковых автомобилей будет уменьшена на 30%.
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