Стоимость растаможки легковых автомобилей хотят уменьшить на 30%

В Национальном совете реформ предложили новую модель растаможки автомобилей, ввозимых в Украину из-за границы.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

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«Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможивания легковых автомобилей будет снижена на 30%. Растаможить транспортное средство будет возможно через портал государственных услуг «Дія», — говорится в сообщении.

Национальный совет реформ также рассмотрел вопрос внедрения новой модели растаможивания автомобилей. Было отмечено, что через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 тыс. автомобилей. В результате манипуляций со стоимостью транспортных средств в карманах взяточников оседает примерно 150 млн долл., а потери бюджета достигают 300−400 млн долл.

Поэтому предлагается предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям.

Прогнозы. В течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможивания легковых автомобилей будет уменьшена на 30%.

Справка Finance.ua:

21 января комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил законопроект № 3704-д. Он должен урегулировать кризис, сложившийся из-за спора между владельцами нерастаможенных авто и полицией, которая их штрафует.

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