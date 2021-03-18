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Карантинные выплаты предпринимателям: кто получит

Карантинные выплаты предпринимателям: кто получит

Кабинет Министров планирует возобновить компенсации предпринимателям, пострадавшим из-за введения властями жесткого карантина.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах. По поручению Президента Владимира Зеленского обсудили сегодня с министрами механизмы выплат компенсации предпринимателям», — говорится в сообщении.

«Поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте», — написал он.

Выплаты смогут получить в регионах красной зоны.

Справка Finance.ua:

  • Киев с 23 марта попадет в «красную» зону карантина. При этом строгий карантин в столице начал действовать с субботы, 20 марта. Об этом сообщили в Минздраве.
  • На время карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в Киеве продлены льготы для столичных предпринимателей. Например, будет действовать сниженная стоимость аренды коммунального имущества — на 50%, для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства. Перечень льгот, которые предлагает город, не требует внесения изменений в действующие договоры.
По материалам Finance.UA
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