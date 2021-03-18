Карантинные выплаты предпринимателям: кто получит

Кабинет Министров планирует возобновить компенсации предпринимателям, пострадавшим из-за введения властями жесткого карантина.
Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах. По поручению Президента Владимира Зеленского обсудили сегодня с министрами механизмы выплат компенсации предпринимателям», — говорится в сообщении.
«Поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте», — написал он.
Выплаты смогут получить в регионах красной зоны.
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