ПриватБанк запустил программу доступного автокредитования новых автомобилей любых марок.

Об этом говорится на странице банка.

«Новая программа автокредитов стартует с началом нового активного сезона на авторынке и сделает более доступными украинцам последние новинки мирового автопрома», — говорит руководитель розничного бизнеса Приватбанка Дмитрий Мусиенко.

Условия кредитования:

Получить кредит на покупку машины можно на срок до 7 лет, а своими деньгами заплатить от 20% от стоимости автомобиля.

Процентная ставка по новой программе составляет от 0,01% до 8,9% годовых.

Чем отличается от действующей ранее программы – условия программы являются самыми доступными для работающего украинца, а в отличие от ранее действующей в банке программы финансового лизинга, клиент программы автокредитования становится владельцем авто сразу после получения кредита.

Заказать кредит на авто в Приватбанке — на странице банка, в любом отделении банка или автосалоне.

Управлять кредитом и погашать платежи можно онлайн через Приват24.

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