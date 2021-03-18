0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

ПриватБанк запустил программу доступного автокредитования

ПриватБанк запустил программу доступного автокредитования

ПриватБанк запустил программу доступного автокредитования новых автомобилей любых марок.

Об этом говорится на странице банка.

«Новая программа автокредитов стартует с началом нового активного сезона на авторынке и сделает более доступными украинцам последние новинки мирового автопрома», — говорит руководитель розничного бизнеса Приватбанка Дмитрий Мусиенко.

Условия кредитования:

  • Получить кредит на покупку машины можно на срок до 7 лет, а своими деньгами заплатить от 20% от стоимости автомобиля.
  • Процентная ставка по новой программе составляет от 0,01% до 8,9% годовых.

Чем отличается от действующей ранее программы – условия программы являются самыми доступными для работающего украинца, а в отличие от ранее действующей в банке программы финансового лизинга, клиент программы автокредитования становится владельцем авто сразу после получения кредита.

Заказать кредит на авто в Приватбанке — на странице банка, в любом отделении банка или автосалоне.

Управлять кредитом и погашать платежи можно онлайн через Приват24.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Технологии&Авто
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.