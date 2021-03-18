ПриватБанк запустил программу доступного автокредитования новых автомобилей любых марок.
Об этом говорится на странице банка.
«Новая программа автокредитов стартует с началом нового активного сезона на авторынке и сделает более доступными украинцам последние новинки мирового автопрома», — говорит руководитель розничного бизнеса Приватбанка Дмитрий Мусиенко.
Условия кредитования:
Чем отличается от действующей ранее программы – условия программы являются самыми доступными для работающего украинца, а в отличие от ранее действующей в банке программы финансового лизинга, клиент программы автокредитования становится владельцем авто сразу после получения кредита.
Заказать кредит на авто в Приватбанке — на странице банка, в любом отделении банка или автосалоне.
Управлять кредитом и погашать платежи можно онлайн через Приват24.
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