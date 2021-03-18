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Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности

Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О Бюро экономической безопасности Украины» № 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года.

Об этом сообщает Офис президента.

Документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, которая поддерживается международными партнерами Украины. Основной функцией Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес- или государственных структур.

Бюро экономической безопасности – единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

В полномочия Бюро экономической безопасности входят:

  • выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;
  • оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработки способов их минимизации и устранения;
  • предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;
  • обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;
  • сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;
  • планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушениям, отнесенным законом к его подследственности;
  • выявление и расследование преступлений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;
  • составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

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По материалам Finance.UA
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