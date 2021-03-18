Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О Бюро экономической безопасности Украины» № 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года.
Об этом сообщает Офис президента.
Документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, которая поддерживается международными партнерами Украины. Основной функцией Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес- или государственных структур.
Бюро экономической безопасности – единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.
В полномочия Бюро экономической безопасности входят:
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