День финансов: субсидия для арендаторов, первый автобан в Украине, ипотека и лизинг

Пятница, 12 марта. Расскажем о том, в чем отличие ипотеки под 7% и лизинга под 5%, и как изменилась зарплата украинцев за год.

Год на карантине. Сегодня исполняется год, как в Украине Кабмин ввел карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19. 17 февраля 2021 года на заседании Кабмина было принято решение о продлении адаптивного карантина до 30 апреля 2021 года. По новым нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны.

Аналитики The Point провели опрос, как же за этот год у украинцев поменялись зарплаты. Как показали результаты, всего у 27,2% респондентов зарплата стала больше. Меньше стали получать 16,5%. Остались на том же уровне доходы у 34,9% опрошенных.

В свою очередь министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, какая должна быть зарплата у медиков. Так, по его мнению, минимальная зарплата должна быть: у врача — 23 тысячи гривен, у среднего медицинского персонала — 17 тысяч гривен, у младшего — 12 тысяч гривен. «Минздрав разработал соответствующий законопроект, и мы будем делать все, чтобы его приняли как можно скорее», — заверил Максим Степанов.

Ипотека под 7% и лизинг под 5%. Народный депутат Елена Шуляк объяснила, в чем разница программ доступного жилья. Если говорить об ипотеке, то заемщик жилье получает сразу в собственность, а если о финансовом лизинге — это аренда своего жилья, которое через определенное время может стать собственностью. По словам Шуляк, ипотека под 7% и лизинг под 5% будут действовать параллельно.

Субсидия для арендаторов. Как сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, арендаторы имеют право обратиться за субсидией по фактическому месту жительства, приложив договор аренды к заявлению и декларации. В таком случае субсидия назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. Кроме того, министр рассказала, как получить субсидию, если в квартире зарегистрированы люди, но фактически они там не проживают. В Минфине также объяснили, почему могут отказать в госпомощи.

Условие от МВФ для получения транша. МВФ заявил, что независимость Национального банка Украины является «жизненно важным принципом» и одним из главных условий для выделения транша помощи наряду с независимостью и эффективностью антикоррупционных институтов. Офис президента рассчитывает, что сможет достичь договоренностей с МВФ о предоставлении нового транша кредита уже в начале лета.

Первый автобан в Украине. Укравтодор подписал меморандум с компанией «Автомагистраль-Юг» о строительстве современного автобана Краковец — Броды — Ровно. Предполагается, что «Автомагистраль-Юг» за свой счет произведет разработку технико-экономического обоснования реализации проекта. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, это продолжение реализации наиболее масштабной и комплексной за всю историю независимости программы Президента «Большая стройка».

Как рассчитать износ по ОСАГО? Зачастую выплаты страховых компаний оказываются меньше, чем реальный ущерб автомобилю или затраты на лечение потерпевшего. Мы решили разобраться, что означает показатель физического износа по ОСАГО и как он влияет на размер компенсации.