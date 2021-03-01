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Минимальная зарплата врача - мнение Степанова

Минимальная зарплата врача - мнение Степанова

Нет ни одного аргумента, который бы заставил прекратить бороться за повышение заработной платы для медиков. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Я уверен, что все мы хотим иметь реально классную медицину. Поэтому здесь речь не идет о реформировании, мы просто должны создавать новое. А это невозможно без мнения медицинских работников. Поэтому мне важно услышать, что еще нужно изменить, чтобы мы вышли на новый качественный уровень медицинской помощи», — отметил Максим Степанов в разговоре с медиками.

По его словам, минимальная зарплата должна быть:

  • у врача — 23 тысячи гривен,
  • у среднего медицинского персонала — 17 тысяч гривен,
  • у младшего — 12 тысяч гривен.

«Минздрав разработал соответствующий законопроект, и мы будем делать все, чтобы его приняли как можно скорее», — заверил Максим Степанов.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что зарплата врачей в Украине должна быть от 20−25 тысяч гривен.
  • С 1 сентября зарплата врачей выросла на 3,5 тыс. грн;
  • медицинского персонала — на около 2,5 тыс. грн;
  • младшего медицинского персонала — на 1 тыс.

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По материалам Finance.UA
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