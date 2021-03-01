Как изменился уровень зарплат украинцев за последний год — опрос (инфографика)

В кризисные периоды работники обычно боятся увольняться с работы и начинать поиск чего-то нового и неведомого.
Об этом говорится в опросе The Point.
Результаты опроса лишь подтверждают это:
В непростом 2020 году нашли работу 11,1% респондентов, которые сейчас осваиваются на новом месте.
Среди трудоустроенных последний год не изменил ничего в финансовом плане для 34,9% опрошенных.
Меньше стали получать 16,5%. Однако для 27,2% респондентов 2020 год был успешным в вопросах заработной платы и она увеличилась.
Желаемый уровень зарплат. По мнению читателей средняя заработная плата в Украине должна быть в пределах 15 000−20 000 грн — так считают 51,5% опрошенных. Еще 36,9% респондентов убеждены, что украинцы должны получать более 20 000 грн в месяц, а 11,5% хватит и 12 000−15 000 грн.
Эта картина не сильно изменилась с прошлого года: 53,5% опрошенных считали, что заработная плата должна быть 15 000−20 000 грн, 29,7% – более 20 000 грн, 16,8% – 12 000−15 000 грн.
График работы украинцев. 50,5% респондентов отметили, что по сравнению с докарантинным периодом график работы не изменился. А для 26,4% рабочее время стало более гибким.
Прогнозы на будущее. Среди читателей The Point лишь 12,2% ничего не хотят менять в своей карьере в 2021 году.
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