Как изменился уровень зарплат украинцев за последний год — опрос (инфографика)

В кризисные периоды работники обычно боятся увольняться с работы и начинать поиск чего-то нового и неведомого.

Об этом говорится в опросе The Point.

Результаты опроса лишь подтверждают это:

59,8% респондентов работают на том же месте.

решились уволиться и искать новую работу только 12,2%,

вынуждены искать новую работу из-за сокращения 10% опрошенных,

6,8% – решили пойти в саббатикал и отдохнуть от будничных дел.

В непростом 2020 году нашли работу 11,1% респондентов, которые сейчас осваиваются на новом месте.

Среди трудоустроенных последний год не изменил ничего в финансовом плане для 34,9% опрошенных.

Меньше стали получать 16,5%. Однако для 27,2% респондентов 2020 год был успешным в вопросах заработной платы и она увеличилась.

Желаемый уровень зарплат. По мнению читателей средняя заработная плата в Украине должна быть в пределах 15 000−20 000 грн — так считают 51,5% опрошенных. Еще 36,9% респондентов убеждены, что украинцы должны получать более 20 000 грн в месяц, а 11,5% хватит и 12 000−15 000 грн.

Эта картина не сильно изменилась с прошлого года: 53,5% опрошенных считали, что заработная плата должна быть 15 000−20 000 грн, 29,7% – более 20 000 грн, 16,8% – 12 000−15 000 грн.

График работы украинцев. 50,5% респондентов отметили, что по сравнению с докарантинным периодом график работы не изменился. А для 26,4% рабочее время стало более гибким.

Прогнозы на будущее. Среди читателей The Point лишь 12,2% ничего не хотят менять в своей карьере в 2021 году.

Больше всего опрошенных (48,5%) в этом году надеются увеличить уровень дохода.

В планах также освоение нового (курсы, еще одно образование и т. п. ) — 44,7%,

Смену места работы выбрали 34,7% респондентов, переквалификацию — 13,9%.

Справка Finance.ua:

Кабмин упростил получение выплат безработными. Предусмотрены следующие изменения: подтверждение безработным намерения находиться в статусе безработного в период карантина в дистанционном режиме без необходимости непосредственного посещения центра занятости; увеличение с 10 до 30 дней срока подачи в центры занятости документов, на основании которых им был предоставлен статус в период карантина в режиме онлайн; введение дистанционного составления плана трудоустройства, другие изменения здесь.

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