МВФ назвал ключевое условие предоставления транша Украине

Международный валютный фонд заявил, что независимость Национального банка Украины является «жизненно важным принципом» и одним из главных условий для выделения транша помощи наряду с независимостью и эффективностью антикоррупционных институтов.

«Независимость центральных банков является жизненно важным принципом для МВФ по отношению к любой стране. Независимость НБУ — одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим. Этот вопрос жизненно важен для нас», — отметил спикер МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

Офис президента рассчитывает, что сможет достичь договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении нового транша кредита уже в начале лета. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) вернется в Украину в апреле. Это связано с тем, что прекратят действовать фиксированные цены на газ для населения.

21 декабря миссия МВФ начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества Stand-by. Из-за пандемии COVID-19 заседания проводились в онлайн-формате. Однако 12 февраля миссия МВФ официально прекратила работу из-за отсутствия прогресса в переговорах.

В 2021 году Украина планирует получить по программе Stand-by три транша МВФ на общую сумму $ 2,2 миллиарда. В Министерстве финансов объяснили важность программы поддержки МВФ для страны и подчеркнули, что ведомство не рассматривает вариантов отказа от нее.

Для получения следующих траншей МВФ, Украине следует решить проблемы в фискальном, энергетическом и антикоррупционном секторах.

Справка Finance.ua:

В 2020 г. Украина выплатила МВФ $ 4 млн неустойки за невыбранные транши.