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МВФ назвал ключевое условие предоставления транша Украине

МВФ назвал ключевое условие предоставления транша Украине

Международный валютный фонд заявил, что независимость Национального банка Украины является «жизненно важным принципом» и одним из главных условий для выделения транша помощи наряду с независимостью и эффективностью антикоррупционных институтов.

«Независимость центральных банков является жизненно важным принципом для МВФ по отношению к любой стране. Независимость НБУ — одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим. Этот вопрос жизненно важен для нас», — отметил спикер МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

Офис президента рассчитывает, что сможет достичь договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении нового транша кредита уже в начале лета. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) вернется в Украину в апреле. Это связано с тем, что прекратят действовать фиксированные цены на газ для населения.

21 декабря миссия МВФ начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества Stand-by. Из-за пандемии COVID-19 заседания проводились в онлайн-формате. Однако 12 февраля миссия МВФ официально прекратила работу из-за отсутствия прогресса в переговорах.

В 2021 году Украина планирует получить по программе Stand-by три транша МВФ на общую сумму $ 2,2 миллиарда. В Министерстве финансов объяснили важность программы поддержки МВФ для страны и подчеркнули, что ведомство не рассматривает вариантов отказа от нее.

Для получения следующих траншей МВФ, Украине следует решить проблемы в фискальном, энергетическом и антикоррупционном секторах.

Справка Finance.ua:

  • В 2020 году НБУ уплатил Commitment fee 8 млн долларов за первые 12 месяцев новой программы Stand-by 2020 (общая сумма программы эквивалент 5,2 млрд долларов). Из них МВФ вернул 4 млн долларов за выбранный Украиной транш в размере 2,1 млрд долларов. Соответственно сумма комиссии, которую фактически уплатила страна, составила 4 млн долларов, или 0,04% годовых от среднего остатка задолженности перед МВФ за последний год.
По материалам ua.news
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