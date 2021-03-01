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Год на карантине: какие зоны действуют сейчас

Год на карантине: какие зоны действуют сейчас

Сегодня исполняется год, как в Украине Кабмин ввел карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-19. 17 февраля 2021 года на заседании Кабмина было принято решение о продлении адаптивного карантина до 30 апреля 2021 года.

С новыми нормами, в зависимости от эпидемической ситуации области будут разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоні.

Вчера министерство здравоохранения обновило разделение на карантинные зоны. В Тернопольской области снова вырос показатель госпитализаций, к «оранжевой» зоне добавилась Николаевская область.

В оранжевой зоне — 10 регионов – Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области.

С 8 марта в «красную» зону карантина попала Закарпатская область.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 9 регионах — в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Критериями разделения на зоны останутся заполненность в больницах коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией, количество выявленных больных на 100 тыс. населения, динамика увеличения количества новых случаев, коэффициент выявления заболевания. Согласно опубликованной Министерством здравоохранения инфографике, в «зеленой» зоне необходимо пользоваться масками, также там будет действовать ограничение на проведение массовых мероприятий (не более 1 человека на 5 кв. м), на заполненность кинотеатров (50% от общего количества мест) и на перевозки пассажиров (только сидячие места).

О жестком карантине. Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине могут его ввести, если медицинская система окажется на грани коллапса.

На данный момент показатель госпитализированных больных с COVID-19 превышен в девяти регионах. На сегодняшний день от коронавируса вакцинировали почти 40 000 украинцев. В то же время государство пока не рассматривает введение международных свидетельств о проведении иммунизации. Об этом заявил В.Ляшко.

Справка Finance.ua:

  • “Красный" уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены 2 или более показателей: 1) загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения — более 65%; 2) количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения — менее 300; 3) количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения — более 60; 4) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) — более 20%; 5) рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом — более 50%.
  • Напомним, в «Укрзализныце» заявили, что ограничение продажи билетов, а также высадки и посадки пассажиров, следующих из/в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области, будут действовать до 19 марта включительно.
По материалам Finance.UA
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