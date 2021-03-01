Субсидию можно получить на съемное жилье - Лазебная

Субсидия в Украине на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, в частности, на отопление предусмотрена и на съемное жилье. Такой помощью могут воспользоваться и студенты.
Об этом в интервью «Фактам» рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.
«Арендаторы имеют право обратиться за назначением пособия по фактическому месту жительства, приложив договор аренды к заявлению и декларации», — отметила она.
В таком случае субсидия назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. Но не более чем до конца месяца, в котором истекает срок действия договора аренды жилья.
Также этот порядок распространяется на студентов, которые учатся в вузах и живут на съемных квартирах.
Процедура идентична, как и в случае с арендаторами. Если они учатся на дневной форме обучения в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального перед высшим образованием, высшего образования, о чем нужно указать в декларации.
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