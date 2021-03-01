Верификация госвыплат: названы причины отказа в госпомощи

Первый заместитель министра финансов Денис Улютин напомнил, что целью верификации государственных выплат (пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий и др.) является повышение адресности государственных выплат и обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

По информации министерства, общая сумма государственных выплат, которые поступили в 2020 году на верификацию от органов, осуществляющих государственные выплаты, составила почти 460 миллиардов гривен.

Сейчас на рассмотрении Министерства находится более двух миллионов запросов на проверку достоверности информации для назначения, начисления/осуществления государственных выплат.

Причины отказа в государственной помощи:

приобретение права собственности на недвижимое имущество при получении государственной выплаты;

установление факта исполнения лицом, зарегистрированным в качестве безработного, оплачиваемой работы;

наличие актовой записи о смерти реципиента на начало получения государственной выплаты и в период ее получения.

Справка Finance.ua:

03 декабря 2019 Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О верификации и мониторинге государственных выплат» № 324-IX.

Согласно этому Закону, в Украине впервые запущена процедура верификации или проверки государственных выплат – пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Закон определяет верификацию государственных выплат как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат, с помощью информационно-аналитической платформы.

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