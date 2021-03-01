Верификация госвыплат: названы причины отказа в госпомощи

Первый заместитель министра финансов Денис Улютин напомнил, что целью верификации государственных выплат (пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий и др.) является повышение адресности государственных выплат и обеспечение эффективного использования бюджетных средств.
Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.
По информации министерства, общая сумма государственных выплат, которые поступили в 2020 году на верификацию от органов, осуществляющих государственные выплаты, составила почти 460 миллиардов гривен.
Сейчас на рассмотрении Министерства находится более двух миллионов запросов на проверку достоверности информации для назначения, начисления/осуществления государственных выплат.
Причины отказа в государственной помощи:
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Китай отреагировал на решение Киева в отношении Мотор Сичи5 ч. назад - 7911 15
Украина планирует перейти на «зеленую» энергию до 2050 года7 ч. назад - 391 12
Налог на жилье придется заплатить: что грозит неплательщикамВчера, 20:01 - 15300 9
Что делать, если установили бойлер, а платежки за горячую воду продолжают приходить - советы КиевводоканалаВчера, 16:06 - 2351 8
Субсидию можно получить на съемное жилье - Лазебная9 ч. назад - 1271 4
Налог на жилье придется заплатить: что грозит неплательщикамВчера, 20:01 - 15300 9
Китай отреагировал на решение Киева в отношении Мотор Сичи5 ч. назад - 7911 15
Банки увеличили вдвое выдачу ипотечных кредитов: где берут больше всего (инфографика)Вчера, 17:02 - 2483 3
МВФ назвал ключевое условие предоставления транша Украине7 ч. назад - 2046 1
Ипотека под 7% и лизинг под 5%: в чем разница8 ч. назад - 1576 2
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником5 ч. назад - 53
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1104 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1708
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3141 1
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2676 14