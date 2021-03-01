Дети за границей, а родители платят за коммуналку — объяснение Лазебной

В Украине распространена ситуация, когда молодые люди уезжают за границу, а родители вынуждены оплачивать коммунальные услуги еще и за них. Могут ли они претендовать на субсидию — рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Как отметила Лазебная, субсидия рассчитывается на всех членов домохозяйства. В его состав входят все, кто зарегистрирован в жилище.

Однако это не значит, что субсидию не смогут назначить через лиц, находящихся за рубежом. Если люди фактически не проживают в квартире, то необходимо решение комиссии, которая обследует условия.

В случае, когда один из членов семьи уехал на заработки, субсидию обычно назначают, однако к заявлению и декларации нужно приложить подтверждающие документы о его трудоустройстве за рубежом, — пояснила Лазебная.

Это касается не только работы за рубежом, но и обучения, лечения или служебной командировки.